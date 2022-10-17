Зоозахисники просять допомогти евакуювати до Африки 12 левів, серед яких – постраждалий внаслідок обстрілів

Лева Брецеля, який постраждав, злякавшись масованих ракетних обстрілів Києва 10 жовтня, евакуюють до Південно-Африканської Республіки.

Його стан уже стабілізувався, лев уже відійшов від стресу, повідомляють у зоозахисній організації UAnimals.

Разом з ним до ПАР поїдуть ще 11 левів, яких вивезли з регіонів, де велися активні бойові дії. Також з України евакуюють ведмедя Ямпіля.

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"Брецель їде в саванну! Він поступово відійшов від стресу та нарешті вирушає на зустріч своєму щасливому життю, де буде перебувати у властивих його виду природних умовах.

Окрім того, з ним їдуть за кордон ще 11 левів, яких ми вивезли з гарячих точок і ведмідь Ямпіль", – розповідають зоозахисники.

Фото: UAnimals

Спочатку диких тварин помістять на 30-денний карантин у Познані. Після цього леви вирушать до ПАР – "у спокійне життя без вибухів, кліток і людської жорстокості", наголошують в ГО. Водночас ведмідь Ямпіль залишиться у Польщі. Там для нього облаштують великий вольєр, вбудований у природний ландшафт і пристосований до його виду.

Фото: UAnimals

Наразі зоозахисники збирають кошти на евакуацію тварин.

"Ми відкриваємо збір на їхню евакуацію, оскільки це доволі затратний процес. Необхідно оплатити медикаменти, паливо, сертифікати та митні платежі", – пояснюють в UAnimals.

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Фото: UAnimals

Охочі допомогти тваринам евакуюватися за кордон можуть зробити це за посиланням. Наразі ГО зібрала майже 85 тисяч гривень із 200 тисяч необхідних.

Фото: UAnimals

Нагадаємо, під час обстрілів Київщини 10 жовтня постраждав лев Брецель, який тимчасово перебуває у Центрі порятунку диких тварин. Тварина поранилася об вольєр, намагаючись врятуватися.