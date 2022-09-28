Зоозахисники створюють "Штаб хвостатих волонтерів": хто і як може долучитися

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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28 вересня 2022

Зоозахисники оголосили про створення "Штабу хвостатих волонтерів", які допомагатимуть зі збором коштів на допомогу тваринам в умовах повномасштабної війни.

Громадська організація UAnimals запрошує до співпраці власників тварин-блогерів.

Зоозахисники у "Штабі хвостатих волонтерів" хочуть об’єднати зусилля господарів, які ведуть блоги своїх тварин у соціальних мережах, щоб розповсюджувати важливі гуманістичні повідомлення, зокрема про:

  • запуск соціальних кампаній;
  • збір коштів для допомоги тваринам.
 Пес Патрон. Фото: ДСНС

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Блог, присвячений домашньому улюбленцю, може знаходитися у будь-якій із наступних соцмереж: Instagram, Facebook, Tik Tok, Youtube, Twitter, Patreon, Telegram тощо.

"Запрошуємо долучатись всіх власників тварин-блогерів, які поділяють наші цінності та прагнуть врятувати якомога більше тварин від наслідків війни", – підкреслюють в громадській організації.

Усі охочі долучитися до "Штабу хвостатих волонтерів" можуть заповнити коротку анкету за посиланням, яка містить питання про кількість підписників, тематику сторінки, вид тварини та місце перебування.

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Потенційні члени Штабу можуть також обрати найбільш прийнятний різновид допомоги тваринам:

  • робити спільні публікації і поширювати важливу інформацію,
  • запускати від імені тварини збір коштів, що підуть на допомогу чотирилапим,
  • долучатись до соціальної реклами і соціальних кампаній UAnimals.

При цьому в громадській організації наголошують:

"Звертаємо вашу увагу, що UAnimals виступає проти експлуатації тварин та утримання вдома диких видів. Тому дані критерії впливатимуть і при долученні до Штабу".

Нагадаємо, харківський блогер кіт Степан зібрав для українських тварин 10 тисяч доларів.

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