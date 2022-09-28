Зоозахисники створюють "Штаб хвостатих волонтерів": хто і як може долучитися

Зоозахисники оголосили про створення "Штабу хвостатих волонтерів", які допомагатимуть зі збором коштів на допомогу тваринам в умовах повномасштабної війни.

Громадська організація UAnimals запрошує до співпраці власників тварин-блогерів.

Зоозахисники у "Штабі хвостатих волонтерів" хочуть об’єднати зусилля господарів, які ведуть блоги своїх тварин у соціальних мережах, щоб розповсюджувати важливі гуманістичні повідомлення, зокрема про:

запуск соціальних кампаній;

збір коштів для допомоги тваринам.

Пес Патрон. Фото: ДСНС

Блог, присвячений домашньому улюбленцю, може знаходитися у будь-якій із наступних соцмереж: Instagram, Facebook, Tik Tok, Youtube, Twitter, Patreon, Telegram тощо.

"Запрошуємо долучатись всіх власників тварин-блогерів, які поділяють наші цінності та прагнуть врятувати якомога більше тварин від наслідків війни", – підкреслюють в громадській організації.

Усі охочі долучитися до "Штабу хвостатих волонтерів" можуть заповнити коротку анкету за посиланням, яка містить питання про кількість підписників, тематику сторінки, вид тварини та місце перебування.

Потенційні члени Штабу можуть також обрати найбільш прийнятний різновид допомоги тваринам:

робити спільні публікації і поширювати важливу інформацію,

запускати від імені тварини збір коштів, що підуть на допомогу чотирилапим,

долучатись до соціальної реклами і соціальних кампаній UAnimals.

При цьому в громадській організації наголошують:

"Звертаємо вашу увагу, що UAnimals виступає проти експлуатації тварин та утримання вдома диких видів. Тому дані критерії впливатимуть і при долученні до Штабу".

Нагадаємо, харківський блогер кіт Степан зібрав для українських тварин 10 тисяч доларів.