Чому премію миру отримали представники РФ та Білорусі, а Зеленський – ні? Відповіли у Нобелівському комітеті

Цього року Нобелівську премію миру отримали представники від України, Росії та Білорусі, що викликало шквал обурення серед українців.

Голова Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен у коментарі BBC Україна пояснила вибір переможців метою "підкреслити важливість громадянського суспільства та його роль у будь-якій країні, зокрема у протистоянні авторитарній владі".

"Сфера премії миру – це не війна в Україні, але це, безперечно, дуже серйозне її тло", – заявила Рейсс-Андерсен.

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Нагадаємо, Нобелівську премію миру вручили українській організації Центр громадянських свобод, білоруському правозахиснику Олесю Біляцькому та російському товариству "Меморіал".

Голова Нобелівського комітету наголошує, що премію миру вручають особі чи організації, які зробили найбільший внесок у мир за минулий рік.

Голова Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен. Фото: REUTERS

Пояснюючи перемогу Біляцького, вона заявила, що правозахисник відстоював у Білорусі права людини та право голосу у той час, коли влада зробила представників громадянського суспільства та правозахисних організацій ворогом держави. Через це він став політв'язнем у своїй країні.

"Ми хочемо чітко зазначити, що учасники громадянського суспільства роблять великий внесок у справу миру, запобігаючи війні і сприяють припиненню війни", – наголошує Рейсс-Андерсен.

Також вона заявила, що "громадянське суспільство було розгромлене в Росії і Білорусі, а Україна не була повністю розвиненою демократією і потерпала від цього".

Рішення щодо лауреатів Нобелівський комітет ухвалив "в межах волі Альфреда Нобеля, критеріїв братерства між народами", додає вона. Також Рейсс-Андерсен не вважає, що вручення премії матиме негайний вплив, адже "у нинішній ситуації це абсолютно нереально".

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"Я думаю, коли Альфред Нобель писав свій заповіт, він усвідомлював, який жахливий вплив на людей можуть мати військова промисловість і зброя, і це було частиною його мотивації для створення цієї чудової премії та визначення її умов", – заявляє голова Нобелівського комітету.

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Також Рейсс-Андерсен частково пояснила, чому премію миру не вручили президенту Володимиру Зеленському або російському опозиційному політику, а нині політв'язню в РФ Олексію Навальному. За її словами, всесвітнє визнання комітет "не бере до уваги".

"Всесвітнє визнання – це не те, що ми беремо до уваги. І ми ніколи не коментуємо, хто не отримав премію. Ми вважаємо, що ті, хто робить внесок у справу миру, це не люди, які ведуть війну. А вказуємо на тих, хто зараз може змінити ситуацію.

Війни можна вирішувати не лише військовими засобами. Повстання людей, спротив і протести відігравали важливу роль. І ми вважаємо, що наші переможці продовжуватимуть це робити", – підкреслює Беріт Рейсс-Андерсен.