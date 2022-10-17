В Україну з полону повернулася медикиня, яку росіяни розлучили з 4-річною дочкою

Яна Осадча журналіст
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17 жовтня 2022

Медикиню Вікторію Обідіну, яку росіяни розлучили з 4-річною донькою Алісою, звільнили з полону.

Про це повідомили у інформагентстві "Укрінформ"  і колишній Уповноважений України з прав дитини Микола Кулеба.

Обідіна стала однією з 108 жінок, яких вдалося повернути додому у результаті обміну.

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"Матір залишилася у фільтраційному таборі на території "днр", а дівчинку із Запоріжжя забрали до себе родичі.

Дуже скоро маленька Аліса обійме свою маму! Щасливий за цю сім'ю і що вони знову будуть разом", написав він.

 Вікторія і Аліса

Нагадаємо, Вікторію розлучили з донькою на День матері, у травні 2022 року. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР", а дитина сама їхала до Запоріжжя. Пізніше Алісу забрали до себе родичі.

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