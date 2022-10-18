Що робити, якщо опинилися під завалом будинку? Поради від фахівців

Через російські обстріли жителі українських міст можуть стати жертвами обвалів в будинках.
У Центрі стратегічних комунікацій дали поради, як вижити та що робити у такому випадку.
Якщо трапився обвал будинку і ви опинились під ним, перш за все необхідно зберігати спокій.
Слід пам'ятати, що у разі завалів на місце події одразу виїжджають рятувальники.
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Щоб допомогти, поки ви чекаєте рятувальників, фахівці радять дотримуватись наступного плану:
- Не припиняйте кликати на допомогу та повідомте, де ви та що з вами.
- У разі, якщо вас не чують, спробуйте без різких рухів звільнити руки та ноги.
- Спробуйте оцінити ситуацію: чи під силу вам розібрати завал та обережно почніть його розбирати. Намагайтесь не зачепити те, на чому все тримається.
- Намагайтесь постійно сповістити про себе усіма можливими способами: телефонуйте, кричіть чи голосно грюкайте по трубах.
- У разі звільнення огляньте себе та надайте першу медичну допомогу.
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