Що робити, якщо опинилися під завалом будинку? Поради від фахівців

Через російські обстріли жителі українських міст можуть стати жертвами обвалів в будинках.

У Центрі стратегічних комунікацій дали поради, як вижити та що робити у такому випадку.

Якщо трапився обвал будинку і ви опинились під ним, перш за все необхідно зберігати спокій.

Слід пам'ятати, що у разі завалів на місце події одразу виїжджають рятувальники.

Щоб допомогти, поки ви чекаєте рятувальників, фахівці радять дотримуватись наступного плану: