Іспити зі знання Конституції та історії: ВР хоче запровадити екзамени для отримання громадянства

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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18 жовтня 2022

Верховна Рада схвалила законопроєкт №7606, у якому пропонують ввести обов'язкові іспити для іноземців при отриманні громадянства України.

Законопроєкт підтримали 309 нардепів у першому читанні, його очікує подальший розгляд у другому читанні, повідомляється на сайті ВРУ.

У документі пропонують перевіряти знання людей, які збираються отримати громадянство, іспитами з основ Конституції та історії України, а також з української мови.

"Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року російської федерації на територію України внесло корективи ставлення держави до інституту громадянства", – йдеться в пояснювальній записці.

Фото: photographee/Depositphotos

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Такі іспити, згідно з законопроєктом, доведеться здавати і тим, хто отримав громадянство нещодавно, зокрема їх потрібно буде скласти протягом двох років з моменту отримання громадянства.

У законі також передбачено уникнення таких іспитів для людей, які мають визначні заслуги перед країною, або надання громадянства яким становить державний інтерес для України.

У документі наводять приклад, що це можуть бути військові, які служать за контрактом у ЗСУ.

Також від складання іспитів звільняються діти та люди, які мають стійкі психічні чи інтелектуальні порушення.

Крім того, депутати пропонують оновити підстави для втрати громадянства України, зокрема через незадовільний результат тестів або ж відмову припинити громадянство іншої країни.

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