Іспити зі знання Конституції та історії: ВР хоче запровадити екзамени для отримання громадянства

Верховна Рада схвалила законопроєкт №7606, у якому пропонують ввести обов'язкові іспити для іноземців при отриманні громадянства України.

Законопроєкт підтримали 309 нардепів у першому читанні, його очікує подальший розгляд у другому читанні, повідомляється на сайті ВРУ.

У документі пропонують перевіряти знання людей, які збираються отримати громадянство, іспитами з основ Конституції та історії України, а також з української мови.

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"Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року російської федерації на територію України внесло корективи ставлення держави до інституту громадянства", – йдеться в пояснювальній записці.

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Такі іспити, згідно з законопроєктом, доведеться здавати і тим, хто отримав громадянство нещодавно, зокрема їх потрібно буде скласти протягом двох років з моменту отримання громадянства.

У законі також передбачено уникнення таких іспитів для людей, які мають визначні заслуги перед країною, або надання громадянства яким становить державний інтерес для України.

У документі наводять приклад, що це можуть бути військові, які служать за контрактом у ЗСУ.

Також від складання іспитів звільняються діти та люди, які мають стійкі психічні чи інтелектуальні порушення.

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Крім того, депутати пропонують оновити підстави для втрати громадянства України, зокрема через незадовільний результат тестів або ж відмову припинити громадянство іншої країни.