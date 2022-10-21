Окупанти в Мелітополі замикають учнів у школах на час робочого дня – мер Федоров

Окупанти на захоплених територіях тримають дітей у заручниках.
"Охоронці" не випускають їх з навчальних закладів до завершення робочого дня.
Про це в ефірі національного телеканалу розповів Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Діти вранці приходять до школи, здебільшого чеченці охороняють їх. Вони закривають заклади на замок: діти не можуть вийти навіть на перерву чи побачитись з батьками під час дня", – розповідає мер Мелітополя.
|Фото: HayDmitriy / Depositphotos
За його словами, учнів випускають лише наприкінці дня після додаткової перевірки.
"Тож весь світловий день наші діти знаходяться у полоні", – резюмує очільник міста.
У окупованому Маріуполі, наприклад, ситуація з навчанням у школі не краща – дітей змушують навчатися просто у коридорах.
Нагадаємо, що у Мелітополі частина дітей продовжує навчатися за українськими програмами онлайн. Уроки ведуть вчителі, які виїхали на підконтрольну Україні територію.
Читайте також: Як продовжити навчання, якщо дитина за кордоном або школа зруйнована? Інструкція МОН