Окупанти в Мелітополі замикають учнів у школах на час робочого дня – мер Федоров

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 жовтня 2022

Окупанти на захоплених територіях тримають дітей у заручниках. 

"Охоронці" не випускають їх з навчальних закладів до завершення робочого дня.

Про це в ефірі національного телеканалу розповів Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

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"Діти вранці приходять до школи, здебільшого чеченці охороняють їх. Вони закривають заклади на замок: діти не можуть вийти навіть на перерву чи побачитись з батьками під час дня", – розповідає мер Мелітополя.

 Фото: HayDmitriy / Depositphotos

За його словами, учнів випускають лише наприкінці дня після додаткової перевірки.

"Тож весь світловий день наші діти знаходяться у полоні", – резюмує очільник міста.

У окупованому Маріуполі, наприклад, ситуація з навчанням у школі не краща  – дітей змушують навчатися просто у коридорах.

Нагадаємо, що у Мелітополі частина дітей продовжує навчатися за українськими програмами онлайн. Уроки ведуть вчителі, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

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