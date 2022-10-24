Знущався та погрожував виселити: у Києві покарали чоловіка за домашнє насильство

У Києві покарали чоловіка, який вчиняв домашнє насильство над дружиною та 14-річним сином.

43-річний житель столичної Троєщини кидався з кулаками та погрожував своїм рідним фізичною розправою, повідомили у поліції Києва.

Через це жінці довелось викликати правоохоронців, які тимчасово забрали 47-річну киянку та її сина від чоловіка.

Реклама:

Жінка розповіла, що чоловік постійно знущався та принижував її, а також погрожував виселенням їй та сину.

Жінка та підліток наразі отримують психологічну і юридичну допомогу, їх переселили до спеціальної кризової кімнати для жертв домашнього насильства.

Через це чоловіку загрожує штраф до двадцяти неоподатковуваних мінімумів (24 тис. грн) або громадські роботи до 40 годин.

Також йому виписали припис про заборону наближатись до сина та дружини протягом трьох днів.

У разі повторного порушення його чекає кримінальна справа та до двох років за ґратами.

Реклама: