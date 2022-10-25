Петиція про відновлення зруйнованого дроном будинку у Києві набрала необхідну кількість голосів

Яна Осадча журналіст
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25 жовтня 2022

Петиція про відновлення київського будинку на вулиці Жилянській, куди 17 жовтня потрапив російський дрон, набрала необхідну кількість голосів. Мер Києва Віталій Кличко раніше заявляв, що відновити будинок неможливо, а всі його мешканці будуть розселені у готелі та гуртожитки.

Ідею відновити будинок підтримали понад 6 тисяч киян, які проголосували на сайті Київської міської адміністрації.

"Будинок купця Йосипа Лева, що є цікавим прикладом київського цегляного стилю початку ХХ століття з елементами готики, втратив частину житлової секції, але решта залишилась. Використовуючи як зразок ліву частину будинку, можна відновити всі необхідні деталі і відновити будинок", йдеться у петиції.  

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Автори звернення вимагають не руйнувати пошкоджений будинок, "дбайливо ставитися до київської архітектурної спадщини" і залучити фахівців, щоб відновити будинок у первинному вигляді.

 Будинок на Жилянській, фото 2019 року. Фото Антона Короба

Тепер петицію має роздивитися міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо, 17 жовтня під завалами будинку загинули люди. Зокрема, вагітна жінка Вікторія і її чоловік.

Постраждалий будинок офіційно не мав статусу архітектурної пам’ятки, забудовники намагалися знести його та побудувати на його місці новий дім.

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