Поліція врятувала з Бахмута 8-річного хлопчика – його вагітна мама і тато загинули від обстрілу

Поліціянти Донеччини врятували з Бахмута 8-річного хлопчика, батьків якого вбив російський снаряд.

Тато й мама, яка була на 7-му місяці вагітності, загинули на вулиці під час артилерійського удару.

8-річний Богдан залишився сам у районі, куди практично неможливо дістатись через постійні обстріли, але правоохоронці вивезли його у безпечне місце.

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Історію порятунку хлопчика розповіли у Національній поліції.

До поліції надійшла інформація про те, що дитина в Бахмуті потребує екстреної евакуації.

Район, де мешкав хлопчик, перебуває під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані – дістатися туди майже неможливо.

Попри це поліціянти організували рятувальний рейс.

"До складу екіпажу увійшли начальник відділу превенції, парамедики, працівник служби у справах дітей. Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто", – згадують у поліції.

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Через російський обстріл 8-річний Богдан втратив обох батьків

Поліціянти розшукали Богдана, якого тимчасово прихистила сусідка.

Кілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича.

У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.

Під час евакуації Богдана підтримував такса Рем

"Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо.

Дізнавшись, що тато, мама й ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце", – розповідають у поліції.

Хлопчика прихистила сусідка, а потім поліціянти вивезли його з Бахмута

Правоохоронці допомогли хлопчику зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували.

Тепер хлопчика забере до себе рідна тітка.

"Втамувати душевний біль хлопчику допомагав постійний помічник поліцейських – такса Рем.

Життя Богданчика спільними зусиллями вдалося врятувати", – кажуть правоохоронці.

Поліціянти закликають евакуюватися з Бахмутського району.

Хлопчик буде жити у рідної тітки в безпеці

Нагадаємо, раніше українські та американські лікарі врятували хлопчика з Бахмута, який сильно травмувався, ховаючись від російських обстрілів.