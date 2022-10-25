Поліція врятувала з Бахмута 8-річного хлопчика – його вагітна мама і тато загинули від обстрілу

Поліціянти Донеччини врятували з Бахмута 8-річного хлопчика, батьків якого вбив російський снаряд.
Тато й мама, яка була на 7-му місяці вагітності, загинули на вулиці під час артилерійського удару.
8-річний Богдан залишився сам у районі, куди практично неможливо дістатись через постійні обстріли, але правоохоронці вивезли його у безпечне місце.
Історію порятунку хлопчика розповіли у Національній поліції.
До поліції надійшла інформація про те, що дитина в Бахмуті потребує екстреної евакуації.
Район, де мешкав хлопчик, перебуває під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані – дістатися туди майже неможливо.
Попри це поліціянти організували рятувальний рейс.
"До складу екіпажу увійшли начальник відділу превенції, парамедики, працівник служби у справах дітей. Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто", – згадують у поліції.
|Через російський обстріл 8-річний Богдан втратив обох батьків
Поліціянти розшукали Богдана, якого тимчасово прихистила сусідка.
Кілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича.
У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.
|Під час евакуації Богдана підтримував такса Рем
"Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо.
Дізнавшись, що тато, мама й ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце", – розповідають у поліції.
|Хлопчика прихистила сусідка, а потім поліціянти вивезли його з Бахмута
Правоохоронці допомогли хлопчику зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували.
Тепер хлопчика забере до себе рідна тітка.
"Втамувати душевний біль хлопчику допомагав постійний помічник поліцейських – такса Рем.
Життя Богданчика спільними зусиллями вдалося врятувати", – кажуть правоохоронці.
Поліціянти закликають евакуюватися з Бахмутського району.
|Хлопчик буде жити у рідної тітки в безпеці
Нагадаємо, раніше українські та американські лікарі врятували хлопчика з Бахмута, який сильно травмувався, ховаючись від російських обстрілів.
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