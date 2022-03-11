Знеструмили будинок чи місто? Як зберегти їжу з холодильника

Перебої з електроенергією можуть вплинути на продукти в холодильнику.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як зберегти їжу безпечною до вживання.

Стандартно у холодильнику зберігається температура 4°С або нижче. У морозильній камері – нижче нуля.

Якщо двері холодильника міцно зачинені, то він зберігає холод впродовж 4 годин. Повна морозилка триматиме мінусову температуру 48 годин, а якщо вона напівпорожня – 24 години.

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Коли цей час мине, температура поступово підвищуватиметься, а продукти можуть псуватися. Тому важливо підготуватися:

Заморозьте контейнери з водою або портативні охолоджувальні елементи для холодильника.

Вони допоможуть зберегти сталу температуру їжі, якщо доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий або блоковий лід. Контролюйте температуру.

Тримайте дверцята холодильника та морозильної камери зачиненими.

Якщо електроенергія відключена більш як 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильник.

Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її.

Так само треба вчинити з харчами, які змінили запах, колір чи текстуру.

Через 4 години без електрики в холодильнику (якщо не маєте додаткового охолодження), треба позбутися продуктів, які швидко псуються.

Наприклад, викинути м’ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, молочні продукти та їхні залишки.

Можна безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.

Нагадаємо, що у разі виникнення дискомфорту, діареї, підвищення температури тощо слідуйте рекомендаціям лікування від МОЗ.

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