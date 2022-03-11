Знеструмили будинок чи місто? Як зберегти їжу з холодильника

Перебої з електроенергією можуть вплинути на продукти в холодильнику.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як зберегти їжу безпечною до вживання.

Стандартно у холодильнику зберігається температура 4°С або нижче. У морозильній камері – нижче нуля.

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Якщо двері холодильника міцно зачинені, то він зберігає холод впродовж 4 годин. Повна морозилка триматиме мінусову температуру 48 годин, а якщо вона напівпорожня – 24 години.

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Коли цей час мине, температура поступово підвищуватиметься, а продукти можуть псуватися. Тому важливо підготуватися:

Заморозьте контейнери з водою або портативні охолоджувальні елементи для холодильника.

Вони допоможуть зберегти сталу температуру їжі, якщо доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий або блоковий лід. Контролюйте температуру.

Тримайте дверцята холодильника та морозильної камери зачиненими.

Якщо електроенергія відключена більш як 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильник.

Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її.

Так само треба вчинити з харчами, які змінили запах, колір чи текстуру.

Через 4 години без електрики в холодильнику (якщо не маєте додаткового охолодження), треба позбутися продуктів, які швидко псуються.

Наприклад, викинути м’ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, молочні продукти та їхні залишки.

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Можна безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.

Нагадаємо, що у разі виникнення дискомфорту, діареї, підвищення температури тощо слідуйте рекомендаціям лікування від МОЗ.

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