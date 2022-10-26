Учні на Київщині повертаються за парти: обладміністрація дозволила очне навчання

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 жовтня 2022

У Київській області усі заклади освіти можуть відновити навчання в очному форматі з 26 жовтня.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Відповідне рішення прийняли 24 жовтня на засіданні оперативного штабу Ради оборони Київської області.

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"Ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за умови наявного облаштованого укриття", – зазначили в Департаменті освіти і науки.

 Фото: racorn/Depositphotos 

Нагадаємо, раніше у КОВА затвердили рішення про дистанційне навчання до 28 жовтня для усіх навчальних закладів. 

Але школи у Києві мали змогу самостійно обирати формат навчання.

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