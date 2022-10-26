В Україні оштрафували маму школяра, який прогулював дистанційні заняття

Жінку з міста Славута у Хмельницькій області оштрафували за те, що її син прогулював дистанційне навчання.

Відповідне рішення ухвалив Славутський суд.

Школяр пропустив усі онлайн-уроки в місцевій школі без поважних причин, йдеться у постанові.

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Це вже був другий подібний випадок зі школярем. Його мати обіцяла провести виховну роботу з ним після прогуляних уроків в листопаді 2021 року.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

У суді зазначили, що батьки за законодавством мають забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти.

За рішенням суду за пропущене навчання жінці доведеться заплатити 1700 грн штрафу та майже 500 грн судового збору за 120 прогуляних уроків.

Нагадаємо, раніше на Волині покарали жінку, яка протягом двох років не пускала своїх 5 дітей до школи через загрозу COVID-19.

А на Буковині батько отримав штраф через те, що відмовився віддавати своїх дітей до школи через "поганий соціум".

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