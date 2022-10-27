700 українців зможуть пройти безкоштовні IT-курси: як зареєструватися

Українцям нададуть 700 стипендій для навчання на IT-курсах.

Навчатися можна на освітній платформі Prometheus завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та WNISEF, повідомили у Prometheus.

Після проходження курсу найкращі випускники зможуть пройти співбесіди та продовжити співпрацю з IT-компаніями.

Стипендії WNISEF спрямовані саме на жінок, які стали вимушеними переселенками, мають зруйновані домівки та займаються волонтерством.

Навчальні програми були розроблені спільно з роботодавцями, а кожен слухач програми також отримає доступ до мінікурсів "Англійська для початківців у сфері ІТ" та "Як знайти першу роботу в ІТ".

На Prometheus доступні вже 4 програми, створені в співпраці з найбільшими IT-роботодавцями країни.

Front-end. Повний курс для початківців від Ciklum

Курс триватиме 13 тижнів. Під час навчання студенти виконуватимуть практичні завдання, а також курсовий проєкт, який можна додати до портфоліо.

QA Manual від GlobalLogic

Курс (12тижнів) надає знання і практичні навички, достатні для отримання роботи фахівця з тестування вебпродуктів.

Автоматичне тестування програмного забезпечення від GlobalLogic

Матеріали курсу підготовлені лектором із 11-річним досвідом. Випускники здобудуть знання, достатні для отримання першої роботи за спеціальністю. За умови старанного проходження курсу та виконання всіх завдань слухачі зможуть претендувати на першу роботу вже через 11 тижнів.

Розробка вебдодатків на Ruby від SoftServe

Курс допоможе опанувати програмування на базі однієї з найперспективніших для старту технологій в IT-індустрії. За 12 тижнів навчання слухачі отримають знання і практичні навички, які допоможуть побудувати кар’єру Ruby Software розробника.

На безкоштовне навчання можуть претендувати:

українські жінки, що постраждали від війни;

громадяни України, які виїхали з тимчасово окупованих територій і були зареєстровані там станом на 24.02.2022;

вимушені переселенці за кордоном;

військовослужбовці, які беруть участь в російсько-українській війні чи були учасниками АТО/ООС/російсько-української війни, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти).

Ті, хто постраждали від війни, однак не входять до вказаних категорій, також можуть подати заявку: таких слухачів зарахують за умови наявності вільних місць.

Щоб подати заявку на стипендіальну програму, потрібно пройти перший навчальний тиждень курсу, що вас зацікавив, а також заповнити анкету за посиланням до 4 листопада 2022 року включно.

Претенденти, які отримають стипендію, будуть повідомлені про це листом на електронну адресу, вказану при реєстрації, до 9 листопада.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації майже вдвічі збільшило кількість місць для участі у безоплатному проєкті IT Generation для українців.