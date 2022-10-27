Як правильно годувати собак, які довго голодували? Пояснюють зоозахисники

Через війну на окупованих і деокупованих територіях дуже багато собак страждають від недоїдання.

Такі тварини мають змучений, млявий вигляд. Вони настільки худі, що видно ребра і тазостегнові кістки.

У такому випадку просто нагодувати чимось – недостатньо для порятунку чотирилапого, пояснює організація UAnimals.

Зоозахисники розповіли, як правильно годувати собак, які тривалий час голодували, щоб не нашкодити їм.

Як годувати собак, що голодували?

Фото: UAnimals/Facebook

❌ Собак НЕ можна перегодовувати. Краще давати їм їжу кожні 3-4 години невеликими порціями.

Під час голоду шлунок тварин уже пристосувався до того, що отримує мало харчів, і їхній надлишок може призвести до завороту кишок чи проблем з обміном речовин.

✅ Найкраще давати корм чи готову їжу, які мають високий вміст білка, низький – вуглеводів, і містить магній, калій і фосфор.

✅ Також корисними будуть вітамінно-мінеральні добавки, жирні кислоти Омега-3 й Омега-6, а також амінокислоти глутамін або аргінін.

✅ На перший час (до 5 днів) краще годувати собак м’яким (вологим) кормом чи готовою їжею.

✅ Потрібно стежити за кількістю випитої води – на 1 кг маси має бути 50 мл і більше води. Вона обов’язково має бути чистою.

✅ З часом, якщо загальний стан собаки задовільний, можна поступово збільшувати як об’єми порцій, так і інтервал між прийманням їжі.

❌ Заборонено годувати тварину, яка тривалий час голодувала, жирною та важкою для травлення їжею, будь-якими кістками, молочними чи кисломолочними продуктами.

✅ За першої нагоди тварину слід показати ветеринару.

"Дотримуючись цих простих, але важливих правил, ви можете допомогти вижити змученим війною чотирилапим.

Догляд за твариною – це велика відповідальність. Не залишайте їх у біді, адже кожне життя – цінне", – наголошують зоозахисники.

Раніше в UAnimals розповіли, як врятувати домашніх тварин від ураження різними речовинами у разі хімічної атаки.

Нагадаємо, під час російської окупації у Бородянському притулку на Київщині від голоду й спраги загинуло понад 300 собак, що були зачинені у вольєрах.

А в центрі Краматорська безпритульні собаки вишикувались у чергу, щоб поїсти з годівничок, які встановили волонтери.