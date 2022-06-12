Переможець лотереї у Канаді віддасть частину 70-мільйонного виграшу на відбудову України

Канадський пенсіонер Марсель Лусьєр, який зірвав джекпот у 70 мільйонів доларів у національній лотереї, передасть частину коштів на післявоєнну відбудову України. Розіграш відбувся цього тижня.

Про це повідомляє CTV News.

Також чоловік має намір частину виграшу віддати на підтримку проєктів, що допомагають дітям з аутизмом.

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"Марсель Лусьєр сказав, що має намір використати частину зірваного джекпоту в 70 млн доларів на допомогу у відбудові України та підтримку проєктів з допомоги дітям з аутизмом", – йдеться у сюжеті.

Канадець Марсель Лусьєр зірвав джекпот у 70 мільйонів доларів. Фото: CTV News

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Крім того, Лусьєр планує витратити виграні кошти на круїз разом з дружиною. Як розповів чоловік, відпочинок планувався уже кілька разів, однак щоразу скасовувався через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Італія допоможе відновити драмтеатр у Маріуполі, на який росіяни скинули надпотужну бомбу.

За даними Міністерства культури та інформаційної політики, Росія від початку повномасштабного вторгнення повністю зруйнувала або пошкодила щонайменше 388 культурних пам'яток України.

Водночас, як повідомляв глава Мінкульту Олександр Ткаченко, Україна не чекатиме завершення війни, щоб почати відновлювати пошкоджені пам'ятки культури.

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