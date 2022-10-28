Суд заборонив пенсіонеру з Хмельниччини працювати у ЗСУ через "фанатизм до Путіна"

На Хмельниччині військовому пенсіонеру на 10 років заборонили обіймати посади в органах управління Збройних сил через надмірне захоплення Владіміром Путіним.

Вирок чоловікові, відповідно до статті про колабораційну діяльність, ухвалив Ярмолинецький районний суд.

"Ярмолинецький районний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, у колабораційній діяльності (частина 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України) і визнав останнього винним", – йдеться у рішенні суду від 28 жовтня.

Про позитивне ставлення військового до президента країни-агресорки стало відомо після розміщення допису з відео у новинній стрічці одного з Telegram-каналів під назвою "Фанат путіна у Хмельницькому".

На відео пенсіонер публічно заперечує російську збройну агресію проти України, спілкуючись із невстановленими особами. Зокрема, чоловік заявляв, що "треба розібратись, хто саме почав цю війну" і намагався дискредитувати українську владу, стверджуючи, що "якби в Україні був такий керівник, як Путін, було б краще", пише zaxid.net.

Як повідомляють у суді, допис було розміщено 4 липня цього року, коли в Україні уже понад 4 місяці тривала повномасштабна війна.

При цьому були й інші свідки підтримки проросійських наративів з боку пенсіонера, як з’ясувалося під час досудового розслідування.

"Таку ж позицію щодо війни в Україні він висловив у магазині під час розмови з військовослужбовцями, свідками якої стали четверо ярмолинчан", – резюмували у суді.

Військовий пенсіонер визнав себе винним і інкримінованому колабораціонізмі та заявив, що добровільно укладе угоду з прокурором про визнання своєї провини. Сторони узгодили призначення покарання у вигляді позбавлення права працювати в органах управління ЗСУ строком на 10 років.

"Оскільки умови угоди про визнання винуватості відповідають вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін, чи інших осіб, існує реальна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов’язань, а також існують фактичні підстави для визнання нею винуватості, зазначену угоду слід затвердити та призначити обвинуваченому узгоджене сторонами покарання", – підсумували у суді.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, тож може бути оскаржений в апеляційному суді.