Київський зоопарк розпочав підготовку до зими. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 жовтня 2022

У Київському зоопарку розпочали підготовку до зимового періоду. 

Для тварин готують різні варіанти утеплення вольєрів, а також збільшують порції та змінюють раціон, повідомили у Київський міській державній адміністрації.

Для обігріву тварин передбачено:

  • утепелення будівель;
  • закупка електрогенератори та інфрачервоних обігрівачів;
  • обладання дров’яних пічок.
 Скрин з відео

"Ведмеді перед зимовим сном нагулюють жирок на медку та горішках, моркві та гарбузах, рибі та м’ясі, осінніх ягодах та фруктах. Примати у затишних тепленьких домівках п’ють компоти та чай з лимончиком, ласують печеними гарбузами, горішками і сухофруктами", – розповіли фахівці.

У середньому порції мешканців КиївЗоо збільшили на 10-15% та приєднали до раціону вітамінно-мінеральні добавки. 

"Птахи жваво налітають на мішанку з різних круп, насіння, варених яєць, мінеральних добавок та вітамінів. Копитні ласують запашним луговим сіном, смакують овочевими дарами осені та вітамінними гранульованими кормами. А справжні "гурмани" приправляють свої страви соляним лизунцем", – додали працівники зоопарку.

Цьогоріч через війну робітники КиївЗоо кожен на своєму городі та в теплиці вирощує свіжу зелень, натуральні овочі, фрукти та ягоди для тварин.

Нагадаємо, у липні у Київському зоопарку народились бізони. Їх назвали  Варту і Вікінг. 

А з Миколаєва через обстріли росіян до Вінниці евакуювали маленьку рись.

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