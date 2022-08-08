Єдиній горилі в Україні, яка мешкає у київському зоопарку, виповнилося 48 років

Єдиній горилі в Україні, яка живе у столичному зоопарку, виповнилося 48 років.

Для тварини на ім’я Тоні співробітники зоопарку влаштували святковий сніданок на його власній "фазенді".

Для Тоні принесли овочі, ягоди та фрукти.

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Доєднатися до привітань протягом наступних двох днів можуть всі охочі. Святкову листівку для Тоні можна створити у зоопарку з допомогою фломастерів. Спеціальний куточок для створення вітань організували юннати біля вольєру з твариною.

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"Сніданок іменинника та куточок поздоровлень чекають на вас 9 та 10 серпня з 11:00 до 13:00 – долучайтесь!" – закликають у зоопарку.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Київський зоопарк Zoo Kyiv (@zookyiv)

Нагадаємо, ми писали про те, як тварини київського зоопарку переживали війну. У травні 2022 року столичний зоопарк знову почав приймати відвідувачів.

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