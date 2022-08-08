Єдиній горилі в Україні, яка мешкає у київському зоопарку, виповнилося 48 років

Єдиній горилі в Україні, яка живе у столичному зоопарку, виповнилося 48 років.

Для тварини на ім’я Тоні співробітники зоопарку влаштували святковий сніданок на його власній "фазенді".

Для Тоні принесли овочі, ягоди та фрукти.

Доєднатися до привітань протягом наступних двох днів можуть всі охочі. Святкову листівку для Тоні можна створити у зоопарку з допомогою фломастерів. Спеціальний куточок для створення вітань організували юннати біля вольєру з твариною.

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"Сніданок іменинника та куточок поздоровлень чекають на вас 9 та 10 серпня з 11:00 до 13:00 – долучайтесь!" – закликають у зоопарку.

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Нагадаємо, ми писали про те, як тварини київського зоопарку переживали війну. У травні 2022 року столичний зоопарк знову почав приймати відвідувачів.