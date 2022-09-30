"Ще зовсім маленька": у Подільському зоопарку показали рись, яку евакуювали з Миколаєва. ФОТО

Із зоопарку міста Миколаєва, яке нещадно обстрілюють росіяни, вивезли маленьку рись.

Тварину евакуювали до Вінниці, повідомляє Подільський зоопарк у Facebook.

У вінницькому звіринці готувалися до прийому нової мешканки завчасно, говорить директор зоопарку Євген Ткачик. Для рисі добудовують окремий сучасний вольєр.

За словами Ткачика, новоприбула тварина почувається добре, проте наразі триває процес адаптації до нових умов.

"Це дівчинка. Невдовзі їй виповниться пів року. Оскільки тварина ще зовсім маленька, ми помістили її у вольєр, де влітку жили лемури. Тут вона перебуватиме до Нового року", – розповідає директор Подільського зоопарку.

Фото: Подільський зоопарк/Facebook

Коли тварина перебуває у невеликому вольєрі, спостерігати та пильнувати за її здоров’ям значно легше, пояснює Ткачик. Він також розповів, чим харчується поки що маленький хижак:

"В щоденному раціоні рисі – м’ясо. На добу вона споживає кілограм цього продукту. Переважно це м’ясо курки, кролика або яловичина".

У зоопарку додали, що коли рись стане дорослою, там підшукають їй пару.

Нагадаємо, Миколаївський зоопарк, звідки евакуювали тварину, на початку війни опинився у скрутному становищі. На територію звіринця прилітали російські снаряди та касетна ракета. Тоді директор Володимир Топчий просив небайдужих громадян просто купувати квитки, аби допомогти врятувати тварин від голоду.

В умовах війни ставалися й трагічні випадки: внаслідок збройної агресії РФ у Маріупольському зоопарку загинуло майже 20 тварин, а під час порятунку тварин з харківського екопарку Фельдмана загинули п'ятеро співробітників.