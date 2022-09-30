"Ще зовсім маленька": у Подільському зоопарку показали рись, яку евакуювали з Миколаєва. ФОТО

Із зоопарку міста Миколаєва, яке нещадно обстрілюють росіяни, вивезли маленьку рись.

Тварину евакуювали до Вінниці, повідомляє Подільський зоопарк у Facebook.

У вінницькому звіринці готувалися до прийому нової мешканки завчасно, говорить директор зоопарку Євген Ткачик. Для рисі добудовують окремий сучасний вольєр.

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За словами Ткачика, новоприбула тварина почувається добре, проте наразі триває процес адаптації до нових умов.

"Це дівчинка. Невдовзі їй виповниться пів року. Оскільки тварина ще зовсім маленька, ми помістили її у вольєр, де влітку жили лемури. Тут вона перебуватиме до Нового року", – розповідає директор Подільського зоопарку.

Фото: Подільський зоопарк/Facebook

Коли тварина перебуває у невеликому вольєрі, спостерігати та пильнувати за її здоров’ям значно легше, пояснює Ткачик. Він також розповів, чим харчується поки що маленький хижак:

"В щоденному раціоні рисі – м’ясо. На добу вона споживає кілограм цього продукту. Переважно це м’ясо курки, кролика або яловичина".

У зоопарку додали, що коли рись стане дорослою, там підшукають їй пару.

Нагадаємо, Миколаївський зоопарк, звідки евакуювали тварину, на початку війни опинився у скрутному становищі. На територію звіринця прилітали російські снаряди та касетна ракета. Тоді директор Володимир Топчий просив небайдужих громадян просто купувати квитки, аби допомогти врятувати тварин від голоду.

В умовах війни ставалися й трагічні випадки: внаслідок збройної агресії РФ у Маріупольському зоопарку загинуло майже 20 тварин, а під час порятунку тварин з харківського екопарку Фельдмана загинули п'ятеро співробітників.