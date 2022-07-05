У Київському зоопарку показали новонароджених бізонів Варту і Вікінга. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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5 липня 2022

У Київському зоологічному парку загальнодержавного значення показали новонароджених бізонів Варту і Вікінга.

Зоопарк оприлюднив світлини на сторінці у Facebook.

Маленьку Варту мама Веста народила 27 червня.

"Вчора (4 липня) нас потішила мама Вербена, народивши Вікінга", – повідомляють у звіринці.

Бізони – "сімейні" тварини

Як розповіли у зоопарку, бізони від природи дуже "сімейні" тварини. Тому новонароджені з перших днів життя перебувають під чуйною опікою своїх  численних "родичів".

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 Малята Бізонів у оточенні "родичів"

Маленьких Варту і Вікінга розмістили у відкритому вольєрі. Відвідувачів запрошують приходити і знайомитися з новонародженими.

"Зараз малюки знаходяться у відкритому вольєрі, насолоджуються теплим сонечком та смакують мамине молочко", – розповідають з зоопарку.

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 Маля бізонів
 Малята бізонів знаходяться у відкритому вольєрі, тож відвідувачі можуть з ними познайомитися ближче

Київський зоологічний парк – це природоохоронна, науково-дослідна та культурно-освітня установа, що є штучно створеним об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Тут можна побачити найбільших сухопутних хижаків та травоїдних нашої планети: слона, жирафів, бегемота, левів, тигрів, горилу та ін.

 Усі фото: Київський зоологічний парк

Нагадаємо, у контактному зоопарку "XII місяців" на Київщині, де через війну постраждали тварини, народилося зебреня, якого назвали Маленький Зе. Патріотичні імена надали і новонародженим козенятам в Ужгородському музеї від відкритим небом – їх назвали Байрактаром, Джавеліном і Чорнобаївкою. 

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