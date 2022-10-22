Ховався у шафі: у Покрові пожежники врятували 6-річного хлопчика від вогню

На Дніпропетровщині надзвичайники врятували 6-річного хлопчика під час ліквідації пожежі.

21 жовтня о 17:23 рятувальників повідомили про пожежу у квартирі будинку на вулиці Торговій міста Покров.

На останньому поверсі триповерхового житлового будинку горів балкон, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Вже на місці мешканці під’їзду розповіли, що чули плач дитини за дверима цієї квартири.

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

"Надзвичайники одразу приступили до пошуку дитини. Виламавши вхідні двері вони виявили, що трикімнатна квартира була повністю задимлема їдким димом.

Довго шукати не довелось – дитина одразу відгукнулась на крики вогнеборців", – кажуть у ДСНС.

На Дніпропетровщині надзвичайники врятували 6-річного хлопчика під час ліквідації пожежі

Хлопчика 2016 року народження знайшли в одній з кімнат. Він був наляканий та сховався у шафі.

Використовуючи апарат захисту органів дихання, рятувальники винесли дитину на руках із задимленої оселі.

21 жовтня рятувальників повідомили про пожежу у квартирі будинку на вулиці Торговій міста Покров

З первинним діагнозом "отруєння продуктами горіння" врятованого хлопчика передали до лікарні.

Вогонь знищив облицювання балкону, пошкодив його конструктивні елементи, а також домашні речі в кімнаті квартири на загальній площі 15 кв.м.

Хлопчика 2016 року народження знайшли в одній з кімнат. Він був наляканий та сховався у шафі.

"Шановні батьки! Ще раз хочемо закликати вас не лишати маленьких дітей вдома без нагляду дорослих!

Варто постійно проводити бесіди із дітьми різного віку аби пояснити в чому ж саме небезпека вогню, особливо, як правильно діяти під час пожежі", – наголошують рятувальники.

Навчати правил безпеки та поведінки в екстрених ситуаціях необхідно із раннього віку, щоб уникнути трагічних випадків.