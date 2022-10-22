Ховався у шафі: у Покрові пожежники врятували 6-річного хлопчика від вогню

На Дніпропетровщині надзвичайники врятували 6-річного хлопчика під час ліквідації пожежі.
21 жовтня о 17:23 рятувальників повідомили про пожежу у квартирі будинку на вулиці Торговій міста Покров.
На останньому поверсі триповерхового житлового будинку горів балкон, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Вже на місці мешканці під’їзду розповіли, що чули плач дитини за дверима цієї квартири.
|Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області
"Надзвичайники одразу приступили до пошуку дитини. Виламавши вхідні двері вони виявили, що трикімнатна квартира була повністю задимлема їдким димом.
Довго шукати не довелось – дитина одразу відгукнулась на крики вогнеборців", – кажуть у ДСНС.
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|На Дніпропетровщині надзвичайники врятували 6-річного хлопчика під час ліквідації пожежі
Хлопчика 2016 року народження знайшли в одній з кімнат. Він був наляканий та сховався у шафі.
Використовуючи апарат захисту органів дихання, рятувальники винесли дитину на руках із задимленої оселі.
|21 жовтня рятувальників повідомили про пожежу у квартирі будинку на вулиці Торговій міста Покров
З первинним діагнозом "отруєння продуктами горіння" врятованого хлопчика передали до лікарні.
Вогонь знищив облицювання балкону, пошкодив його конструктивні елементи, а також домашні речі в кімнаті квартири на загальній площі 15 кв.м.
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|Хлопчика 2016 року народження знайшли в одній з кімнат. Він був наляканий та сховався у шафі.
"Шановні батьки! Ще раз хочемо закликати вас не лишати маленьких дітей вдома без нагляду дорослих!
Варто постійно проводити бесіди із дітьми різного віку аби пояснити в чому ж саме небезпека вогню, особливо, як правильно діяти під час пожежі", – наголошують рятувальники.
Навчати правил безпеки та поведінки в екстрених ситуаціях необхідно із раннього віку, щоб уникнути трагічних випадків.
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