"Успішного навчання на мове": автошкола у Києві відмовилась обслуговувати клієнта українською

У Києві медійник Олег Твердь поскаржився на автошколу "АвтоМаг" за відмову обслуговувати його українською мовою.

Про інцидент випусковий редактор сайту "Нова українська школа" і project-менеджер ГО "Смарт Освіта" розповів у Facebook.

Він сказав, що залишив на сайті автошколи заявку, після чого з ним зв’язалася керівниця філії "АвтоМаг" на Печерську Ірина Мущинська.

Однак згодом між ними виникла суперечка щодо мови: за словами Олега, в автошколі пропонують лише навчання російською.

"Записався на курси з водіння в "Автошколі МАГ". Виявляється, у них викладання тільки російською.

На те, що я не хочу вчитися водінню російською, директорка Ірина відповіла хамством: "Успішного навчання на мове", – написав Олег Твердь.

Фото: Олег Твердь

Чоловік опублікував скріншот переписки з Іриною Мущинською. На фото видно, що директорка Печерської філії та викладачка автошколи пише:

"Моя мова не заважала мені з перших днів війни залишитися волонтерити й допомагати. А не дерти зад і топити за мову, втікши на захід. А у вас, звісно, є вибір. Успішного навчання на мове".

Олег Твердь повідомив, що залишив скаргу про порушення прав споживача на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

"Де в Києві (щось поблизу м. Печерська в ідеалі) можна піти на курси з водіння українською?

Що ще можу зробити, аби в "Автошколі МАГ" зрозуміли, що так робити не варто?" – додав він.

"Українська правда. Життя" зв’язалася з керівницею Печерської філії автошколи з проханням прокоментувати інцидент.

"По-перше, я не буду давати коментарів по телефону, по-друге, це не зовсім правда", – сказала Ірина Мущинська.

Інструкторка відхилила пропозицію представити свою версію ситуації, сказавши "я не хочу це обговорювати".

Нагадаємо, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, як правильно подати скаргу, якщо вас не обслуговують українською мовою.