Українці, евакуйовані із зон бойових дій, можуть виїхати до ЄС по внутрішньому паспорту – ДПСУ

Українці, які евакуювалися із зон ведення активних бойових дій, можуть виїхати до Європи, використовуючи внутрішній паспорт громадянина України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Зокрема, українським паспортом задля виїзду до ЄС можуть скористатися:

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жінки,

діти,

особи з інвалідністю.

"Через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України", – підкреслюють в ДПСУ.

При цьому у Держприкордонслужбі радять завчасно звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, в яку планується поїздка, аби уточнити, чи достатньо буде українського паспорту для перетину кордону.

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Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко пояснював, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини.

Нагадаємо, з 14 вересня виїзд чоловіків-студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану в Україні неможливий. Водночас, як заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, кожен випадок надання таких дозволів будуть розглядати окремо.