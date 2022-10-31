Як вмикати прилади після відновлення електропостачання

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 жовтня 2022

Через часті обстріли росіянами об'єктів критичної інфраструктури, в Україні знову проводять екстрені та планові відключення електроенергії. 

Як правильно "повертати" електричні прилади в мережу, нагадали у Мінреінтеграції.

Після відключень електропостачання варто розподілити навантаження, вмикати електричні прилади по черзі та поступово вводити нові елементи.

Тому що кожен з них "тягне" певну потужність для запуску. Це може призвести до перевантаження мережі та повторного відключення світла.

 Фото: jayzynism/Depositphotos

Як правильно поводитись з електроприладами до та після відновлення електрики:

  • Якщо електрику вимкнули, витягніть з розетки енергомісткі прилади (пральні машини, чайники, бойлери, електроплити). Також вимкніть світло. 
  • Коли електропостачання відновлять, не вмикайте одночасно всі прилади. Користуйтеся ними почергово.
  • Якщо ваша техніка має таймери відключення – запрограмуйте їх на роботу у нічний час з 00:00 до 06:00.
  • Не вмикайте електродвигуни та помпові станції одразу. Варто під'єднати їх до мережі не раніше, ніж через 20 хвилин, бо вони мають надзвичайно високе навантаження на електромережі під час пуску.

Нагадаємо, що через планові та аварійні відключення, в Україні закликали не користуватися світловими вивісками та зменшити вуличне освітлення. 

Через це українців просять носити одяг зі світловідбивними елементами, бо пішоходів помітити складно. Ось так, наприклад, виглядає Київ у світлі фар.

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