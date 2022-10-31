Як не піддатися паніці під час ракетних ударів – поради від МОЗ

Яна Осадча журналіст
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31 жовтня 2022

31 жовтня Україна знову зазнала масованих ударів ворога з повітря.

Як зберегти витримку під час ракетних атак, не піддатися паніці та адекватно реагувати на загрози, пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

Рекомендації опублікувала перша леді України Олена Зеленська.

📍Прийміть, що страх – це нормально

Страх – це система оповіщення про загрози. Тому не варто його боятися, страх має працювати на вас, а не ви на нього.

 Фото: Oles_Navrotskyi/Depositphotos

Не можна блокувати і стримувати емоції всередині себе. Проявлення почуттів розвантажує психіку.

"Тому смійтеся, коли весело або радісно, плачте або сумуйте, коли сумно, боляче або гірко, мовчіть, коли не хочеться говорити, та спілкуйтеся з тими, хто для вас справді важливий", – радять у МОЗ.

Пам’ятайте, що людина може почуватися спокійно навіть у найкритичнішій ситуації.

📍Будьте готові вчасно та адекватно, без паніки реагувати на загрозу

Регулярність та потужність атак може бути різною, але дуже важливо, щоби кожен був морально готовим вчасно та адекватно, без паніки реагувати на будь-яку загрозу.

📍Дотримуйтеся правил безпеки

Почувши сигнал тривоги, неодмінно прямуйте до укриття.

"Правила безпеки – як і військові статути – написані кров’ю, їх справді важливо дотримуватися", – кажуть у відомстві.

Тривожні наплічники мають бути завжди напоготові. Їх треба регулярно перевіряти і поповнювати.

📍Ухвалюйте зважені рішення

Треба уважно спостерігати за ситуацією, однак тут не допоможе хаотичне метушіння різними каналами інформації.

Для ухвалення власних зважених рішень необхідний тверезий аналіз ситуації на основі перевіреної інформації.

Наприклад, придумайте евакуаційні маршрути, виходячи з різних сценаріїв розвитку подій.

Маршрут до безпечного місця має бути відомим. Прорахуйте, скільки часу ви будете добиратися до укриття з місць, які часто відвідуєте. Зробіть це разом з дітьми та родичами похилого віку. Якщо ви знаходитися на новому місці перебування або в гостях, або прямуєте туди, перевірте по карті, де знаходяться найближчі укриття.

📍Живіть активно

Не варто відкладати життя "на після війни". Важливо пам’ятати, що перетворюючись з мирного на воєнне, життя не зникає, а лише змінюється. Тому важливо продовжувати жити, дбати про близьких і оточуючих саме там, де ви перебуваєте зараз.

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