Скільки шкіл в Україні готові до зими? Відповідь МОН

Переважна більшість шкіл в Україні є готовими до опалювального сезону.
У ефірі телемарафону 3 жовтня міністр освіти і науки Шкарлет розповів, що до зими вдалось підготувати 88% закладів середньої освіти.
"Сьогодні за результатами обстеження більше ніж 10,5 тисяч шкіл готові до опалювального сезону, це майже 88% від загальної кількості шкіл" – сказав він.
У МОН запевняють що в окремих областях 100% шкіл готові до опалювального сезону, зокрема у: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Рівненській областях.
|Фото: uatp12/Depositphotos
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Майже повністю готові школи у Києві та Одесі – на 99%.
У випадку перебоїв з теплом чи електрикою, заклади освіти можуть змінювати освітній графік, або ж переходити на дистанційне навчання.
Шкарлет також згадав про студентів-чоловіків, які навчаються за кордоном і наразі не можуть виїхати з країни.
За словами міністра, кожен такий випадок необхідно розглядати окремо. Наразі до міністерства надійшло понад 300 таких звернень.
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