Скільки шкіл в Україні готові до зими? Відповідь МОН

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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4 жовтня 2022

Переважна більшість шкіл в Україні є готовими до опалювального сезону.

У ефірі телемарафону 3 жовтня міністр освіти і науки Шкарлет розповів, що до зими вдалось підготувати 88% закладів середньої освіти.

"Сьогодні за результатами обстеження більше ніж 10,5 тисяч шкіл готові до опалювального сезону, це майже 88% від загальної кількості шкіл" – сказав він.

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У МОН запевняють що в окремих областях 100% шкіл готові до опалювального сезону, зокрема у: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Рівненській областях.

Фото: uatp12/Depositphotos

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Майже повністю готові школи у Києві та Одесі – на 99%.

У випадку перебоїв з теплом чи електрикою, заклади освіти можуть змінювати освітній графік, або ж переходити на дистанційне навчання.

Шкарлет також згадав про студентів-чоловіків, які навчаються за кордоном і наразі не можуть виїхати з країни.

За словами міністра, кожен такий випадок необхідно розглядати окремо. Наразі до міністерства надійшло понад 300 таких звернень.

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