ДПА повертається: які предмети складатимуть випускники 2023 року

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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29 вересня 2022

Українські школярі знову складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у 2022/2023 навчальному році. 

Учні 4-х, 9-х і 11-х класів будуть писати ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання у навчальних закладах. 

Відповідний наказ ухвалили у Міністерстві освіти і науки 12 вересня, повідомляє Нова українська школа.

У МОН також визначили перелік предметів, які складатимуть на ДПА випускники.

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 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Випускники 4-х класів складатимуть такі предмети:

  • українська мова;
  • математика;
  • мова національної меншини чи корінного народу (у класах із навчанням або вивченням відповідних мов; складання цього предмета можливе за заявою одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).

Водночас у НУШ нагадують, що ДПА в 4 класі проводиться виключно для моніторингу якості освіти школи.

Випускники 9-х класів складатимуть:

  • українську мову;
  • математику;
  • один із таких предметів (за рішенням педради):

✅ для класів з українською мовою навчання, в яких не вивчається мова національної меншини або корінного народу: біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія;

✅ для класів з навчанням або вивченням мови національної меншини або корінного народу: біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, інформатика, інтегрований курс "Література", історія України, мова національної меншини, мова корінного народу, основи правознавства, українська література, фізика, хімія.

Випускники 11-х класів складатимуть (у формі ЗНО):

  • українську мову;
  • математику;
  • історію України або іноземну мову;
  • один із предметів на вибір: історію України, іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію;
  • мову національної меншини або корінного народу (на підставі заяви одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).

Нагадаємо, раніше випускники 9-х та 4-х класів не складали ДПА у 2020-му та 2021 роках через карантин під час пандемії COVID-19. Учні 11 класів могли не складати ДПА, якщо не планували вступати до університетів.

У 2022 році ДПА, ЗНО та інші іспити скасували через війну – випускники складали національний мультипредметний тест (спрощений варіант ЗНО).

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