До дня захисту тварин: у Києві безкоштовно стерилізуватимуть хатніх улюбленців

У столиці "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" безкоштовно стерилізуватиме домашніх тварин.
Завітати до ветеринарів можна буде з 4 до 11 жовтня, акція присвячена Всесвітньому дню захисту тварин, розповіли в Київській міській державній адміністрації.
Скористатись пропозицією зможуть соціально-незахищені верстви населення.
Кількість стерилізацій є обмеженою, загалом планують провести 30 операцій.
|Фото: eldadcarin/Depositphotos
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"Стерилізація – це і є турбота, адже вона перешкоджає виникненню багатьох хвороб у тварин та є чи не найдієвішим інструментом для вирішення проблеми безпритульних тварин", – каже в.о. директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталя Мазур.
Дізнатись про пільгову стерилізацію можна за телефонами однієї з клінік ветеринарної медицини:
- лікарня Дарницького району (вул. Вірменська, 29) – (097) 563 92 79; (044) 366 64 04 (044) 563 94 79;
- лікарня Деснянського району, (вул. Електротехнічна, 5-А) – (063) 552 07 76, (044) 366 64 01;
- лікарня Подільського району (вул. Ярославська, 13) – (063) 536 53 37, (044) 366 64 05.
Окрім цього 8 жовтня у Тимчасовому притулку для тварин "Виставковий центр" проведуть фотосесію з тваринами, під час якої охочі зможуть зробити з ними світлини.
Фотографії використають для поширення інформації про тварин у притулку, що допоможе знайти їм дім.
Нагадаємо, раніше в організації UAnimals розповіли, чому важливо стерилізувати безпритульних тварин та запускали проєкт безоплатної стерилізації.
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