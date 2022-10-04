Суд виніс вирок буковинцю, який вбив павича і записав знущання на відео

Судді на Буковині винесли обвинувальний вирок хлопцю, який жорстоко вбив павича.

Інцидент стався 3 червня у селі Карапчів поблизу річки Серет на Закарпатті.

За це Констянтина Урсуліна засудили до 5 років позбавлення волі, повідомили в обласній чернівецькій прокуратурі.

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Проте до в'язниці зловмисник не сяде, якщо успішно відбуде 2-річний іспитовий строк.

Фото: studeg / Depositphotos

Випадок розглядала спеціалізована екологічна прокуратура через жорстке поводження з твариною, що спричинило її загибель.

Вирок поки не набрав законної сили, тому обвинувачений може подати на апеляцію.

Нагадаємо,18-річний хлопець у стані алкогольного сп'яніння схопив павича за шию та вдарив об землю. Свою "розвагу" він записав на відео та виклав у соцмережі.

Зоозахисники написали заяву в поліцію – 23 червня Урсуліна взяли під варту.