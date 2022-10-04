Петиція щодо виїзду за кордон студентів-чоловіків набрала 25 тисяч підписів

Петиція про скасування заборони виїзду чоловікам, які є студентами іноземних вишів, набрала потрібну кількість підписів.

Про це йдеться на сторінці електронних звернень.

Тепер петицію повинен розглянути президент.

Автор документа Тарас Сивуха у тексті звернення підкреслює, що можливість виїжджати має бути в усіх студентів-чоловіків закордонних вишів.

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"Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18-60 років), які навчаються в закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Йдеться про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року та після цієї дати", – пише він.

Тарас обурюється, що на кордоні діють "негласні" правила, бо випускають з документами, яких немає в офіційному переліку. Разом із тим забороною на виїзд обмежують певні права та свободи.

"Кожен має право на освіту та наукову або творчу самореалізацію в незалежності від віку або статеву приналежність громадянина.

Освіта – це інвестиція в майбутнє та спосіб побудови суспільства рівня Європейського Союзу. Ми не можемо бути європейцями з радянським менталітетом і способами врегулювання питань прав людини", – зазначає автор петиції.

Нагадаємо, що міністр освіти та науки Сергій Шкралет заявляв, що наразі кожна заявка на перетин кордону для студента-чоловіка розглядається окремо. У черзі перебуває понад 300 заяв.

З 14 вересня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що виїзд чоловіків-студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану в Україні неможливий. Основними причинами є "спекуляції та масову підробку документів начебто про навчання в іноземних вишах".