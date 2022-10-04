Петиція щодо виїзду за кордон студентів-чоловіків набрала 25 тисяч підписів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
11238
4 жовтня 2022

Петиція про скасування заборони виїзду чоловікам, які є студентами іноземних вишів, набрала потрібну кількість підписів.

Про це йдеться на сторінці електронних звернень. 

Тепер петицію повинен розглянути президент.

Автор документа Тарас Сивуха у тексті звернення підкреслює, що можливість виїжджати має бути в усіх студентів-чоловіків закордонних вишів.

 Фото: gstockstudio / Depositphotos

"Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18-60 років), які навчаються в закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Йдеться про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року та після цієї дати", – пише він.

Тарас обурюється, що на кордоні діють "негласні" правила, бо випускають з документами, яких немає в офіційному переліку. Разом із тим забороною на виїзд обмежують певні права та свободи.

"Кожен має право на освіту та наукову або творчу самореалізацію в незалежності від віку або статеву приналежність громадянина. 

Освіта – це інвестиція в майбутнє та спосіб побудови суспільства рівня Європейського Союзу. Ми не можемо бути європейцями з радянським менталітетом і способами врегулювання питань прав людини", – зазначає автор петиції.

Нагадаємо, що міністр освіти та науки Сергій Шкралет заявляв, що наразі кожна заявка на перетин кордону для студента-чоловіка розглядається окремо. У черзі перебуває понад 300 заяв.

З 14 вересня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що виїзд чоловіків-студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану в Україні неможливий. Основними причинами є "спекуляції та масову підробку документів начебто про навчання в іноземних вишах". 

Читайте також: Виїзд студентів закордонних вишів: як влада ігнорує власноруч створену проблему


Реклама:


 3350
Суспільство

Під час обстрілів я закривав очі та думав: "Все, йду до батьків". Історія осиротілого хлопця з Маріуполя

Вікторія Андрєєва
 4074
КУЛЬТУРА

У дітей з притулку – дві війни. Документаліст фільму "Будинок зі скалок" розповів про зйомки біля лінії фронту

Діана Кречетова
 2185
Здоров'я

Ми в евакуації. Чим (до)вакцинувати дитину?

Наталiя Бушковська
Реклама:

Головне на сайті


Суспільство

Під час обстрілів я закривав очі та думав: "Все, йду до батьків". Історія осиротілого хлопця з Маріуполя

Вікторія Андрєєва
"Ми були готові стояти до кінця": фотографи опублікували знімки з азовцем Фростом після полону
Зривають хіджаби і показують середні пальці вождю: в Ірані школярки долучилися до протестів
Яким має бути змішане навчання – пояснюють у Держслужбі якості освіти
Петиція щодо виїзду за кордон студентів-чоловіків набрала 25 тисяч підписів
Чи потрібно приймати калій йодид дітям у разі ядерної катастрофи? Поради ДСНС
КУЛЬТУРА

У дітей з притулку – дві війни. Документаліст фільму "Будинок зі скалок" розповів про зйомки біля лінії фронту

Діана Кречетова
Здоров'я

Ми в евакуації. Чим (до)вакцинувати дитину?

Наталiя Бушковська