"Ми були готові стояти до кінця": фотографи опублікували знімки з азовцем Фростом після полону

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували фотосесію бійця "Азова" Миколи Куща з позивним "Фрост", який був звільнений з російського полону.

Боєць наразі не розповідає деталей свого перебування у полоні передусім через те, що не всі його побратими повернулися додому.

Відповідаючи на питання "Що ти відчув, коли дізнався, що попереду полон?", Фрост каже:

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"Розпач. Злість. Ми всі готові були стояти до кінця".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Костянтин і Влада Ліберови (@libkos)

Світлини "азовця" фотографи зробили в межах свого проєкту "Очі перемоги".

"Очі тих, хто сьогодні веде нас до повної свободи та незалежності, тих, хто відстоює наше право бути нацією: від рядових військових, медиків, волонтерів, до тих, хто приймає сьогодні доленосні рішення", – кажуть автори проєкту.

Вони вважають, що такі люди, як Фрост, не мають "перетворюватися на статистику".

"Фрост – людина, яка мала вибір: взяти в руки камеру, або зброю. Він обрав зброю, але не забував документувати історію в той час, коли нічим більше не міг допомогти.

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Його відео показали нам війну. Так, це наївно, але до цього ми думали, що після Бучі, Чернігова, Соледару, поїздивши всією лінією фронту, ми можемо уявити собі все", – пишуть фотографи.

Нагадаємо, раніше фотографи опублікували світлини бійця полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним "Орест".