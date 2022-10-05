"Ми були готові стояти до кінця": фотографи опублікували знімки з азовцем Фростом після полону

Яна Осадча журналіст
35545
5 жовтня 2022

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували фотосесію бійця "Азова" Миколи Куща з позивним "Фрост", який був звільнений з російського полону.

Боєць наразі не розповідає деталей свого перебування у полоні передусім через те, що не всі його побратими повернулися додому.

Відповідаючи на питання "Що ти відчув, коли дізнався, що попереду полон?", Фрост каже:

"Розпач. Злість. Ми всі готові були стояти до кінця".

Світлини "азовця" фотографи зробили в межах свого проєкту "Очі перемоги".

"Очі тих, хто сьогодні веде нас до повної свободи та незалежності, тих, хто відстоює наше право бути нацією: від рядових військових, медиків, волонтерів, до тих, хто приймає сьогодні доленосні рішення", – кажуть автори проєкту.

Вони вважають, що такі люди, як Фрост, не мають "перетворюватися на статистику".

"Фрост – людина, яка мала вибір: взяти в руки камеру, або зброю. Він обрав зброю, але не забував документувати історію в той час, коли нічим більше не міг допомогти.

Його відео показали нам війну. Так, це наївно, але до цього ми думали, що після Бучі, Чернігова, Соледару, поїздивши всією лінією фронту, ми можемо уявити собі все", – пишуть фотографи.

Нагадаємо, раніше фотографи опублікували світлини бійця полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним "Орест".

Читайте також: "Подивіться в очі воїнам": головнокомандувач опублікував щемкі історії загиблих військових


Реклама:


 10297
Суспільство

Під час обстрілів я закривав очі та думав: "Все, йду до батьків". Історія осиротілого хлопця з Маріуполя

Вікторія Андрєєва
 6069
КУЛЬТУРА

У дітей з притулку – дві війни. Документаліст фільму "Будинок зі скалок" розповів про зйомки біля лінії фронту

Діана Кречетова
 2381
Здоров'я

Ми в евакуації. Чим (до)вакцинувати дитину?

Наталiя Бушковська
Реклама:

Головне на сайті


Суспільство

Під час обстрілів я закривав очі та думав: "Все, йду до батьків". Історія осиротілого хлопця з Маріуполя

Вікторія Андрєєва
Пращур курей: в Австралії знайшли лапи найбільшого вимерлого птаха на Землі
Контужений від снаряда: ЗСУ врятували ведмедя біля деокупованого Лимана. ФОТО
Стало відомо ім'я лауреата Премії імені Василя Стуса 2022 року
У ЗСУ запустили Службу військового капеланства
Що робити, якщо під час ядерного вибуху дитина у садочку чи школі? Інструкція для батьків
КУЛЬТУРА

У дітей з притулку – дві війни. Документаліст фільму "Будинок зі скалок" розповів про зйомки біля лінії фронту

Діана Кречетова
Здоров'я

Ми в евакуації. Чим (до)вакцинувати дитину?

Наталiя Бушковська