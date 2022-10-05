"Ми були готові стояти до кінця": фотографи опублікували знімки з азовцем Фростом після полону

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували фотосесію бійця "Азова" Миколи Куща з позивним "Фрост", який був звільнений з російського полону.

Боєць наразі не розповідає деталей свого перебування у полоні передусім через те, що не всі його побратими повернулися додому.

Відповідаючи на питання "Що ти відчув, коли дізнався, що попереду полон?", Фрост каже:

"Розпач. Злість. Ми всі готові були стояти до кінця".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Костянтин і Влада Ліберови (@libkos)

Світлини "азовця" фотографи зробили в межах свого проєкту "Очі перемоги".

"Очі тих, хто сьогодні веде нас до повної свободи та незалежності, тих, хто відстоює наше право бути нацією: від рядових військових, медиків, волонтерів, до тих, хто приймає сьогодні доленосні рішення", – кажуть автори проєкту.

Вони вважають, що такі люди, як Фрост, не мають "перетворюватися на статистику".

"Фрост – людина, яка мала вибір: взяти в руки камеру, або зброю. Він обрав зброю, але не забував документувати історію в той час, коли нічим більше не міг допомогти.

Його відео показали нам війну. Так, це наївно, але до цього ми думали, що після Бучі, Чернігова, Соледару, поїздивши всією лінією фронту, ми можемо уявити собі все", – пишуть фотографи.

Нагадаємо, раніше фотографи опублікували світлини бійця полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним "Орест".