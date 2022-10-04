"Не хочу виглядати жертвою": фотографи показали світлини з азовцем "Орестом" після полону

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували перші світлини бійця полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним "Орест", якого звільнили з російського полону.

Дмитро Козацький став відомим після того, як опублікував свої світлини під час оборони Азовсталі.

Фотографії стали символом незламності оборонців Маріуполя і українців у війні проти РФ.

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Подружжя Ліберових опублікувало художні світлини на своїй сторінці в Instagram після розмови із захисником.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Дмитро розповів їм, що не хотів виглядати як жертва, тому одразу після полону привів себе до ладу.

"В перший день вдома я пішов до барбершопу, підстригся і побрився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", – переповідають вони слова "Ореста".

Фото:Костянтин і Влада Ліберови

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Фотографи також розповіли історію знайомства з Дмитром.

Вони написали йому слова підтримки, а Дмитро подякував їм за їх вражаючі світлини війни.

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Фото: Костянтин і Влада Ліберови

"Ці слова прийшлись на, мабуть, найтяжчий для нас період в цю війну. Ми роз‘їдались сумнівами, адже в Україні працювали вже, мабуть усі відомі журналісти… Кому це потрібно?

А тут хлопець, який наразі в пеклі Азовсталі пише нам, що наші фото його надихають. Зараз ми розуміємо, наскільки ці слова були переломними для нас", – кажуть вони.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Нагадаємо, "Орест" перед російським полоном також створив короткий фільм-прощання, де зафільмував останні дні оборонців Азовсталі.

А одна зі світлин Дмитра з Азовсталі навіть стала переможцем у міжнародному фотоконкурсі International Photography Awards.

Раніше у матеріалі УП.Життя розповідала про подружжя Ліберових, які до російського вторгнення і були весільними фотографами, а нині створюють вражаючі світлини з війни.