"Не хочу виглядати жертвою": фотографи показали світлини з азовцем "Орестом" після полону

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували перші світлини бійця полку "Азов" Дмитра Козацького з позивним "Орест", якого звільнили з російського полону.
Дмитро Козацький став відомим після того, як опублікував свої світлини під час оборони Азовсталі.
Фотографії стали символом незламності оборонців Маріуполя і українців у війні проти РФ.
Подружжя Ліберових опублікувало художні світлини на своїй сторінці в Instagram після розмови із захисником.
|Фото: Костянтин і Влада Ліберови
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Дмитро розповів їм, що не хотів виглядати як жертва, тому одразу після полону привів себе до ладу.
"В перший день вдома я пішов до барбершопу, підстригся і побрився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", – переповідають вони слова "Ореста".
|Фото:Костянтин і Влада Ліберови
|Фото: Костянтин і Влада Ліберови
Фотографи також розповіли історію знайомства з Дмитром.
Вони написали йому слова підтримки, а Дмитро подякував їм за їх вражаючі світлини війни.
|Фото: Костянтин і Влада Ліберови
"Ці слова прийшлись на, мабуть, найтяжчий для нас період в цю війну. Ми роз‘їдались сумнівами, адже в Україні працювали вже, мабуть усі відомі журналісти… Кому це потрібно?
А тут хлопець, який наразі в пеклі Азовсталі пише нам, що наші фото його надихають. Зараз ми розуміємо, наскільки ці слова були переломними для нас", – кажуть вони.
|Фото: Костянтин і Влада Ліберови
|Фото: Костянтин і Влада Ліберови
Нагадаємо, "Орест" перед російським полоном також створив короткий фільм-прощання, де зафільмував останні дні оборонців Азовсталі.
А одна зі світлин Дмитра з Азовсталі навіть стала переможцем у міжнародному фотоконкурсі International Photography Awards.
Раніше у матеріалі УП.Життя розповідала про подружжя Ліберових, які до російського вторгнення і були весільними фотографами, а нині створюють вражаючі світлини з війни.
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