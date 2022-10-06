Кінологи-нацгвардійці показали, як тренують чотирилапих напарників. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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6 жовтня 2022

Нацгвардійці показали, як проходить тренування їхніх чотирилапих напарників по службі.

Відео оприлюднила пресслужба Національної гвардії України у Facebook.

Службові собаки – незамінні помічники українських військових, які допомагають шукати заборонені й вибухонебезпечні предмети, зокрема ті, що залишили на українській землі російські окупанти. Також навички чотирилапих "нацгвардійців" стають у нагоді під час пошуку зниклих людей або затримання правопорушників.

"Гвардійські службові собаки – надійні напарники, віддані друзі й незамінні помічники військовослужбовців Національної гвардії України. Вони забезпечують ефективне виконання службово-бойових завдань", – наголошують військові.

 Фото: Нацгвардія

За словами старшого дресирувальника кінологічного взводу однієї з військових частин Нацгвардії Дмитра Бєлікова, для того, щоб собаки ефективно виконували свої завдання, їх тренують щодня. Тренування складаються із двох комплексів – загального та спеціального.

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Загальний курс включає нагадування собакам таких команд, як от-от "сидіти", "лежати". Також чотирилапі відпрацьовують подолання перешкод. Водночас проходження спеціального курсу тренувань передбачає тренування таких навичок:

  • затримання порушника,
  • пошук людини, зброї, набоїв, вибухівки тощо,
  • обшук певної території.

За його словами, вказані комплекси тренувань розроблені з урахуванням породи, віку та попередньої підготовленості службового собаки. Усе це в комплексі з часом дає гарні результати та значно підвищує ефективність виконання поставлених перед чотирилапими завдань.

"Загалом я б сказав, що наші собаки підготовлені на оцінку "добре" та готові виконувати бойові задачі", – запевняє Бєліков.

Нагадаємо, раніше прикордонники-кінологи показали, яку захисну амуніцію вони отримали для службових собак. Чотирилапим захисникам передали бронежилети, захисні окуляри, навушники, взуття та медикаменти.

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