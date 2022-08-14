Пес в окулярах та броні: прикордонники-кінологи показали нову амуніцію для собак. ФОТО

Прикордонники-кінологи отримали захисну амуніцію для службових собак.

Чотирилапим захисникам передали бронежилети, захисні окуляри, навушники, взуття, медикаменти.

Фотографії собак у спорядженні опублікувала Державна прикордонна служба.

"Комплекти амуніції, а саме: бронежилети, захисні окуляри та взуття, навушники, медичні набори з ліками передала захисникам волонтерська організація "Бережіться і @баште", – написали прикордонники.

Фото: Державна прикордонна служба/Facebook

"Тепер виконувати бойові завдання службовим собакам стане безпечніше, адже така екіпіровка не заважатиме рухатися та захищатиме чотирилапих від травмувань", – кажуть кінологи.

Чотирилапий помічник прикордонників у новій амуніції

Песикам передали бронежилети, захисні окуляри, навушники, ліки і навіть взуття

Фото підопічних показали прикордонники-кінологи

Тепер чотирилапим буде безпечніше виконувати бойові завдання

Нагадаємо, чотирилапі захисники активно допомагають українцям наближати перемогу.

Раніше бійці ЗСУ показували врятованого собаку Джека з Миколаєва. На Донеччині поліціянти врятували вівчарку на ім'я Дар.

У одеських рятувальників також живе маленький талісман Мажор. А кінологи нацгвардії розповіли про тренування свого чотирилапого помічника Райса.