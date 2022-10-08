У Львові за 4 години виготовили і встановили протез чоловіку, який втратив ногу під час обстрілу Херсона

У Львові лікарі поставили "на ноги" чоловіка, який не міг пересуватися протягом 7 місяців.

Протез для 48-річного Олега Горділея виготовили і встановили у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" всього за 4 години, повідомляють у Першому медичному об'єднанні Львова. Нову для України технологію застосували фахівці з Hangers Clinic у США.

Олег втратив ногу на другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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"Це було 25 лютого у Херсоні під час обстрілу Антонівського мосту. Чоловік зупинився біля блокпосту українських військових, коли туди прилетіло дві російські ракети", – переповідають історію чоловіка у медики.

Фото: Перше медоб'єднання Львова

Тоді автомобіль Олега згорів вщент, а йому самому перебило ноги внаслідок "прильотів". Медикам не вдалося врятувати праву кінцівку, проте вони досі борються за ліву. Уже восьмий місяць нога чоловіка нерухома. Через це Олег навіть не міг ставати на милиці. Побут для нього був нестерпним, кажуть лікарі.

Фото: Перше медоб'єднання Львова

Встати "на ноги" чоловікові допоміг Тодд Стоун – відомий протезист із 35-річним досвідом, який протезує не лише дорослих, але й дітей. Нині Стоун приїхав в Україну з технологією швидкого протезування, аби спеціалісти Центру "Незламні" змогли допомогти якомога більшій кількості людей.

"Вони зустрілися у Львові. Перший – мріяв знову ходити. Другий – поставив на ноги тисячі людей по всьому світі. Але, коли виготовив протез Олегу, заплакав", – розповідають у Першому медоб'єднанні.

Фото: Перше медоб'єднання Львова

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні спростять процедуру отримання протезів.

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