Менше бюрократії: в Україні спростять процедуру отримання протезів

В Україні спростять отримання протезів та реабілітаційних послуг.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У лікарнях створять мультидисциплінарні реабілітаційні команди, щоб розпочати підготовку до протезування на ранньому етапі.

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"Через повномасштабне вторгнення Росії кількість людей, яким необхідне протезування та реабілітаційні послуги, різко зростає. Тому ми маємо зробити доступ до реабілітаційних послуг для українців якомога швидшим, а самі послуги якіснішими.

Для цього ми вже змінюємо умови надання реабілітаційних послуг, підходи до їх оплати в програмі медичних гарантій і затверджуємо відповідні маршрути пацієнтів", – сказав міністр.

Фото: МОЗ

Також залучать соціальні служби до роботи у закладах охорони здоров'я. Завдяки цьому можна буде подати необхідні документи для отримання протезів та допоміжних засобів реабілітації.

Рішення реалізовуватимуть спільно три структури: МОЗ, Мінсоцполітики та Командування Медичних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові вже отримують сучасні протези, які компенсують функції втрачених кінцівок. Наприклад, десантник Михайло Юрчук отримав біонічний протез руки українського виробництва.

Протезування та реабілітацію проходять також і цивільні, які постраждали в наслідок російської агресії. 5-річна Марина з Херсона, якій відірвало ніжку, вже отримала перший навчальний протез та вчиться ходити.

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Українці також можуть приєднатися до допомоги людям, які потребують протезів. В рамках акції "Протези для Незламних" пропонують перерахувати одноденну зарплату на допомогу ЗСУ.