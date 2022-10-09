Звільнений з полону азовець В’ячеслав Білий став батьком

У бійця полку "Азов" В’ячеслава Білого, який був звільнений з російського полону, народилася дитина.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Мер привітав молодого батька і його дружину Олену з народженням первістка.
"Нещодавно В’ячеслав повернуся додому з російського полону та встиг до важливої події у їхній сім’ї. Бажаю малюку міцного здоров’я, Божого блогословення , щасливого дитинства і мирного неба!" – написав міський голова.
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Дружина В’ячеслава опублікувала перше відео з дитиною і чоловіком.
Нагадаємо, захисник Маріуполя і військовий "Азова" Лев Пашко із позивним "Хорус" одразу після звільнення із російського полону освідчився своїй дівчині Діані.
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