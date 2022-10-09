Звільнений з полону азовець В’ячеслав Білий став батьком

Яна Осадча журналіст
11094
9 жовтня 2022

У бійця полку "Азов" В’ячеслава Білого, який був звільнений з російського полону, народилася дитина.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Мер привітав молодого батька і його дружину Олену з народженням первістка.

Реклама:

"Нещодавно В’ячеслав повернуся додому з російського полону та встиг до важливої події у їхній сім’ї. Бажаю малюку міцного здоров’я, Божого блогословення , щасливого дитинства і мирного неба!" – написав міський голова.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений EXIST LOUDLY (@olena.khuda)

Дружина В’ячеслава опублікувала перше відео з дитиною і чоловіком.

Нагадаємо, захисник Маріуполя і військовий "Азова" Лев Пашко із позивним "Хорус" одразу після звільнення із російського полону освідчився своїй дівчині Діані.

Читайте також: Сестра звільненої з полону медикині Мамонової розповіла, як вона почувається після народження доньки

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 5997
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3566
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3361
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат