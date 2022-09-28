Сестра звільненої з полону медикині Мамонової розповіла, як вона почувається після народження доньки

Звільнену на 9-му місяці вагітності з російського полону медикиню Мар'яну Мамонову, яка 25 вересня народила доньку, уже перевели з реанімації в палату.

Новоспечена мама та немовля почуваються добре, Мар'яна ні на що не скаржиться, розповіла "УП. Життя" її сестра Оксана.

Новонароджену доньку назвали Анною.

"Самопочуття її доволі добре. Вже перевели із реанімаційного відділення у палату. Почувається більш-менш добре, не скаржиться і тішиться своєю маленькою дитинкою", – говорить сестра Мар'яни.

Звільнена з полону медикина Мар'яна Мамонова. Фото: Олександр Третяк/Telegram

Також вона розповіла, як ставилися до її тоді ще вагітної сестри у російському полоні. Відомо, що Мар'яна Мамонова потрапила у полон 4 квітня.

"Ставилися по-різному. Коли вона була в Оленівці, були різні випадки ставлення до неї і загалом до всіх полонених, але загалом ситуацій, які загрожували її життю, не було.

Коли вона потрапила у полон, то її командир одразу повідомив про те, що вона вагітна. Вона на той момент уже знала про це. До неї ставилися коректно, не ображали. Але у неї були такі самі умови, як і у всіх. Тобто вона нічим не відрізнялася, тільки її не чіпали", – розповідає Оксана.

Як розповіла УП голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова, звільнені з полону військові перебувають у шокуючому стані – майже всі мають крайній ступінь анорексії. Сестра Мамонової, коментуючи умови, в яких жила її сестра, зазначає, що нормальним харчуванням полонених захисників Маріуполя ніхто не забезпечував.

"Доки вони були у полоні в Оленівці, їх годували звичайним супом, могли дати хліб. Їм могли дати їжу вночі о 2-й годині ночі, а на другий день взагалі о 8 годині вечора. Не було такого, що був сніданок, обід. Вони (росіяни) коли хотіли, тоді і давали їм їсти", – переповідає слова сестри Оксана.

Протягом серпня і до 21 вересня – дня, коли захисників Маріуполя, звільнили з полону – Мар'яна перебувала у пологовому будинку тимчасово окупованого Донецька.

"Там уже як в лікарні давали кашу, суп, печиво, яблуко. Приносили одяг їй, засоби гігієни, їжу", – додає Оксана.

Водночас вона не змогла відповісти, чи погрожували вагітній Мар'яні росіяни, поки вона перебувала у полоні.

"Я не знаю, чи можна це говорити чи ні. Вона пізніше буде давати інтерв'ю і сама все розповість", – розповідає Оксана.

Раніше "УП. Життя" писала, що рідні Мар'яни хвилювалися не лише за неї, але і за долю дитини, яка мала народитися у кінці вересня. Переживали, що немовля можуть забрати.

"Дитину неможливо тримати в таких умовах, тому її можуть просто забрати", – говорив її чоловік Василь.

Нагадаємо, військову медикиню Мар'яну Мамонову разом з іншими 214-ма полоненими звільнили 21 вересня.