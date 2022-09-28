Сестра звільненої з полону медикині Мамонової розповіла, як вона почувається після народження доньки

Звільнену на 9-му місяці вагітності з російського полону медикиню Мар'яну Мамонову, яка 25 вересня народила доньку, уже перевели з реанімації в палату.

Новоспечена мама та немовля почуваються добре, Мар'яна ні на що не скаржиться, розповіла "УП. Життя" її сестра Оксана.

Новонароджену доньку назвали Анною.

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"Самопочуття її доволі добре. Вже перевели із реанімаційного відділення у палату. Почувається більш-менш добре, не скаржиться і тішиться своєю маленькою дитинкою", – говорить сестра Мар'яни.

Звільнена з полону медикина Мар'яна Мамонова. Фото: Олександр Третяк/Telegram

Також вона розповіла, як ставилися до її тоді ще вагітної сестри у російському полоні. Відомо, що Мар'яна Мамонова потрапила у полон 4 квітня.

"Ставилися по-різному. Коли вона була в Оленівці, були різні випадки ставлення до неї і загалом до всіх полонених, але загалом ситуацій, які загрожували її життю, не було.

Коли вона потрапила у полон, то її командир одразу повідомив про те, що вона вагітна. Вона на той момент уже знала про це. До неї ставилися коректно, не ображали. Але у неї були такі самі умови, як і у всіх. Тобто вона нічим не відрізнялася, тільки її не чіпали", – розповідає Оксана.

Як розповіла УП голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова, звільнені з полону військові перебувають у шокуючому стані – майже всі мають крайній ступінь анорексії. Сестра Мамонової, коментуючи умови, в яких жила її сестра, зазначає, що нормальним харчуванням полонених захисників Маріуполя ніхто не забезпечував.

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"Доки вони були у полоні в Оленівці, їх годували звичайним супом, могли дати хліб. Їм могли дати їжу вночі о 2-й годині ночі, а на другий день взагалі о 8 годині вечора. Не було такого, що був сніданок, обід. Вони (росіяни) коли хотіли, тоді і давали їм їсти", – переповідає слова сестри Оксана.

Протягом серпня і до 21 вересня – дня, коли захисників Маріуполя, звільнили з полону – Мар'яна перебувала у пологовому будинку тимчасово окупованого Донецька.

"Там уже як в лікарні давали кашу, суп, печиво, яблуко. Приносили одяг їй, засоби гігієни, їжу", – додає Оксана.

Водночас вона не змогла відповісти, чи погрожували вагітній Мар'яні росіяни, поки вона перебувала у полоні.

"Я не знаю, чи можна це говорити чи ні. Вона пізніше буде давати інтерв'ю і сама все розповість", – розповідає Оксана.

Раніше "УП. Життя" писала, що рідні Мар'яни хвилювалися не лише за неї, але і за долю дитини, яка мала народитися у кінці вересня. Переживали, що немовля можуть забрати.

"Дитину неможливо тримати в таких умовах, тому її можуть просто забрати", – говорив її чоловік Василь.

Нагадаємо, військову медикиню Мар'яну Мамонову разом з іншими 214-ма полоненими звільнили 21 вересня.