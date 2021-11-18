Кембриджський словник назвав слово року-2021

Кембриджський словник визнав "perseverance" (наполегливість) словом року-2021.

Користувачі в усьому світі цьогоріч шукали його понад 243 тисячі разів, повідомляють на сайті словника.

Понад 30 тисяч із цих пошукових запитів були з 18 по 24 лютого – тоді однойменний марсохід NASA Perseverance Rover успішно приземлився на Марс.

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Коли люди читали про приземлення Perseverance на Червону планету, вони переходили на сайт Кембриджського словника, щоб дізнатися значення цього слова.

Фото: Depositphotos/Автор Feverpitcher

Perseverance – це "тривалі зусилля, щоб щось зробити або чогось досягти, навіть якщо це складно і потребує багато часу", пояснює словник.

"Ми часто говоримо про вияв наполегливості "в обличчя перешкодам", тобто незважаючи на труднощі або несприятливі ситуації.

У 2021 році люди по всьому світу показали свою наполегливість, попри виклики і злами, спричинені COVID-19", – пояснюють автори блогу Кембриджського словника.

Нагадаємо, щороку Кембриджський словник визначає слово, яким найчастіше цікавилися користувачі.

У 2020 році "Кембриджським" словом року визнали "quarantine" (карантин).

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Раніше Оксфордський словник англійської мови також обрав слово року – "Vax" (вакцина).

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