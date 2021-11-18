Кембриджський словник назвав слово року-2021

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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18 листопада 2021

Кембриджський словник визнав "perseverance" (наполегливість) словом року-2021.

Користувачі в усьому світі цьогоріч шукали його понад 243 тисячі разів, повідомляють на сайті словника.

Понад 30 тисяч із цих пошукових запитів були з 18 по 24 лютого – тоді однойменний марсохід NASA Perseverance Rover успішно приземлився на Марс.

Коли люди читали про приземлення Perseverance на Червону планету, вони переходили на сайт Кембриджського словника, щоб дізнатися значення цього слова.

Фото: Depositphotos/Автор Feverpitcher

Perseverance – це "тривалі зусилля, щоб щось зробити або чогось досягти, навіть якщо це складно і потребує багато часу", пояснює словник.

"Ми часто говоримо про вияв наполегливості "в обличчя перешкодам", тобто незважаючи на труднощі або несприятливі ситуації. 

У 2021 році люди по всьому світу показали свою наполегливість, попри виклики і злами, спричинені COVID-19", – пояснюють автори блогу Кембриджського словника.

Нагадаємо, щороку Кембриджський словник визначає слово, яким найчастіше цікавилися користувачі. 

У 2020 році "Кембриджським" словом року визнали "quarantine" (карантин).

Раніше Оксфордський словник англійської мови також обрав слово року – "Vax" (вакцина). 

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