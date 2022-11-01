Росіяни депортували з окупованих територій Запорізької області 300 дітей – мер Мелітополя

Росіяни незаконно вивезли із тимчасово окупованого Енергодара та Кам’янки, що у Запорізькій області, 300 українських дітей до регіонів РФ та Криму.

Крім того, окупанти, оголосивши осінні канікули, намагаються депортувати дітей і з Мелітополя, заявив мер міста Іван Федоров в ефірі всеукраїнського телемарафону 1 листопада.

"Від учора в Мелітополі окупанти оголосили канікули і наших дітей вони намагаються вивезти до Криму, Краснодара або інших регіонів РФ. Таку практику вони вже застосували на інших тимчасово окупованих територіях – вивезли 300 дітей з Енергодара, Кам’янки", – розповідає Федоров.

Росіяни не повертають дітей та просять у батьків зимові речі.

Водночас у школах окупанти проводять обшуки особистих речей учнів та не випускають їх на перервах. Батькам також забороняють входити до закладів освіти, розповідає Федоров.

Також міський голова нагадав, що кілька днів тому загарбники у Мелітополі ввели інформаційну блокаду. Якщо раніше діяли обмеження щодо використання українського мобільного зв'язку та інтернету, то зараз окупанти забороняють користуватися українськими пабліками та каналами у месенджерах.

Місцевим жителям, за його словами, погрожують "штрафами" та "кримінальною відповідальністю".