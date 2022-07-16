Студентів-контрактників з окупованих територій звільнять від оплати за навчання – Шкарлет

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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16 липня 2022

Держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих території та зони бойових дій.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України 16 липня, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Звільнять від виплат також і тих студентів, хто перебував в окупації чи блокуванні раніше, і не може виплатити борг за навчання.

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"Сьогодні Уряд ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання", – каже Шкарлет.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

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Він розповів, що таким чином від сплати заборгованості за другий семестр навчального року звільнили більше 13 тисяч студентів.

Таке рішення було ухвалено зокрема через проблеми виплати зарплат освітянам, які недоотримували кошти через заборгованості по контрактах від студентів.

Для того, щоб врегулювати ситуацію, МОН збирається компенсувати витрати закладів вищої освіти, які належать до сфери управління міністерства.

"Так, у 2022 році 86 млн 814,4 тис. гривень будуть виділені МОН для подальшого спрямування закладам вищої освіти", – повідомив Шкарлет.

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Нагадаємо, раніше українські освітяни скаржились на затримки у виплатах зарплатні та примусові відпустки власним коштом, 

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