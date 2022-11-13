Жінка на колінах зустрічає онука: щемливе відео про звільнення Херсона набуває популярності

У мережі набуло популярності щемливе відео зустрічі бабусі з Херсона з онуком.
Відео оприлюднили військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан і керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
Бабуся вийшла з будинку і стала на коліна біля відчиненої хвіртки. До неї через дорогу швидко біжить чоловік у військовій формі з жовтою стрічкою на руці.
Хлопець присідає біля бабусі, кладе автомат на землю і обіймає стареньку.
"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", – пише Юрій Соболевський.
Анатолій Штефан називає ці кадри історичними:
"Бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон. Без коментарів".
"Українська правда. Життя" намагалась сконтактувати з героєм відео Олегом, однак він поки без зв'язку.
Нагадаємо, 11 листопада 2022 року у Херсон зайшли підрозділи ЗСУ. Місцеві мешканці почали виходити на вулиці і вітати українську армію.
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