Жінка на колінах зустрічає онука: щемливе відео про звільнення Херсона набуває популярності

Яна Осадча журналіст
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13 листопада 2022

У мережі набуло популярності щемливе відео зустрічі бабусі з Херсона з онуком.

Відео оприлюднили військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан і керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Бабуся вийшла з будинку і стала на коліна біля відчиненої хвіртки. До неї через дорогу швидко біжить чоловік у військовій формі з жовтою стрічкою на руці.

Хлопець присідає біля бабусі, кладе автомат на землю і обіймає стареньку.

"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", – пише Юрій Соболевський.

Анатолій Штефан називає ці кадри історичними:

"Бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон. Без коментарів".

"Українська правда. Життя" намагалась сконтактувати з героєм відео Олегом, однак він поки без зв'язку.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року у Херсон зайшли підрозділи ЗСУ. Місцеві мешканці почали виходити на вулиці і вітати українську армію.

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