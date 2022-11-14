Де у звільненому Херсоні отримати безкоштовні ліки: перелік адрес

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли мешканцям звільненого від окупантів Херсона, де можна отримати екстрену медичну допомогу та надали перелік аптек і лікарень, які працюють цілодобово.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

У разі потреби херсонці можуть звертатися для отримання екстреної медичної допомоги за такими адресами:

Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – вул. О. Гончара, 6;

станція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Преображенська, 48;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Старий УкрНДІЗЗ, 1;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Перша Польова, 54.

Крім того, деякі медичні заклади у Херсоні працюють цілодобово:

Херсонська обласна клінічна лікарня – проспект Ушакова, 67, приймальне відділення;

Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня – вул. Українська, 81, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського – вул. Кримська, 138, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних – вул. Комарова, 2, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приймальне відділення.

Водночас, як повідомляє МОЗ, під час окупації міста росіянами більшість аптечних закладів припинили свою роботу.

"Вони відновлять роботу після розмінування територій. Про це повідомимо згодом", – наголошують у відомстві.

При цьому мешканці деокупованого Херсона з 14 листопада можуть отримати безкоштовні ліки, звернувшись за наступними адресами:

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського:

Поліклініка № 1 – вул. Кримська, 138.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:

Поліклініка № 1 – вул. Комарова, 2;

Поліклініка № 2 – вул. Будівельників, 20;

Поліклініка № 3 – проїзд Береговий, 3.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша:

Поліклініка № 1 – пр. Ушакова, 21;

Поліклініка № 2 – вул. Тираспольська, 62;

Поліклініка № 3 – пр. 200-річчя Херсона, 25;

Дитяча поліклініка № 2 – вул. Ціолковського, 52.

У Херсонській облдержадміністрації додають, що у разі потреби лікарі можуть провести медогляд. Водночас для отримання ліків при собі варто мати документи, що засвідчують вашу особу.

Крім того, з 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно о 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Фахівці надаватимуть профільні консультації тим, хто цього потребує та видадуть необхідні ліки (жарознижуючі, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо).

Нагадаємо, 11 листопада Сили спеціальних операцій звільнили Херсон від російських окупантів, а 12 листопада до міста повернулася Національна поліція.