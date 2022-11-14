Влада знає майже всі прізвища педагогів-колаборантів, вони відповідатимуть перед законом – Шкарлет

Українській владі відомі прізвища майже всіх педагогів, які пішли на співпрацю з ворогом. Кожен колаборант відповідатиме перед законом, стверджує міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, кількість освітян, які погодилися на колабораційні дії та викладання за російською програмою, "вкрай низька" – лише 1% по Україні і, зокрема, на Херсонщині.
"Кількість вчителів, які погодилися на колабораційні дії та співпрацювали з окупантами, вкрай низька. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони абсолютно повною мірою відповідатимуть перед законом за свої колабораціоністські дії. Це справа правоохоронних органів, я сподіваюся, що всіх буде притягнуто", – наголошує глава МОН.
Шкарлет додав, що на Херсонщині переважна більшість українських дітей не пішли до школи, а навчалися дистанційно за українською програмою.
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"Анонси так і залишилися анонсами. Переважна більшість дітей не пішли до шкіл.
Керівниками закладів освіти на Херсонщині взагалі призначали будь-кого. Деякі з них не те що не мали педагогічної освіти, а взагалі були без освіти", – підкреслює Шкарлет.
Міністр також повідомив, що трудові відносини з освітянами-колаборантами уже розірвані.
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Нагадаємо, станом на 16 вересня правоохоронці відкрили 19 кримінальних справ проти українських вчителів, які пішли на співпрацю з російськими окупантами. Також відомо, що після звільнення Харківщини в одній із шкіл вилучили майже 700 російських підручників. А на Ізюмщині виявили близько ста російських шкільних підручників, сповнених російської пропаганди.
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