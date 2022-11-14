"Я поверну їх": директор кримського зоопарку про викрадених з Херсона тварин

Директор кримського парку левів "Тайган" та зоопарку "Казка" Олег Зубков пообіцяв повернути усіх тварин, яких викрали російські війська в Херсоні.

Про це він заявив у коментарі для "Крим. Реалії".

Зубков каже, що не знав про існування зоокутка чи зоопарку у Херсоні. Тож коли йому подзвонили з тимчасово окупованого росіянами міста з проханням про притулок для тварин, він погодився.

"Ми негайно зібралися. Мене випустили під підписку. Ми повантажили тварин, заспокоїли, що це тимчасова евакуація. Мені дуже шкода про загибель тварин, аж серце розривається. Зараз вони у добрих умовах, у "Тайгані", – розповів Зубков.

Скрин з відео

Директор "Тайгану" наголосив, що усі вивезені тварини перебувають у парку лише тимчасово та він поверне їх "у повному складі".

"Я поверну їх відразу, як тільки влада Херсона дасть команду, що може їх прийняти. Ще три павичі, ще два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та ослиця Даша", – розповів Зубков.

Є також відео, як тварин "розміщують" у нових клітках на тимчасово окупованому півострові.

5 листопада у соцмережах власник "Тайгана" публікував відео, як він виловлює єнотів у Херсонському зоопарку. Згодом відео також виклав на Youtube, але 14 листопада запис видалили.

У ролику кілька людей в одязі із символікою "Тайгана" виводили тварин, зокрема осла та ламу та вантажили їх у фургон. Потім Зубков голими руками виловлював єнотів у вольєрі. Він підіймав їх за хвости і кидав у переноски.

У Міністерстві оборони пообіцяли, що обов'язково повернуть викраденого єнота.

Нагадаємо, що росіяни зізнались у крадіжці єнота з Херсонського зоопарку. Російська блогерка Долгарьова опублікувала інформацію про це у своєму Telegram.