Росіяни залишили на позиціях повішаних хом'ячків. Біолог зазначає, що гризуни – червонокнижні

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 листопада 2022

На залишених росіянами позиціях на Херсонщині знайшли вбитих червонокнижних гризунів.

Про це повідомив біолог Михайло Русін.

Русін боронить незалежність України на фронті від початку повномасштабного вторгнення. До 2021 року він займався береженням сірого хом'ячка на Херсонщині та Запоріжжі.

13 листопада Михайло опублікував фото, яке скинули йому побратими з херсонського напрямку. 

Один з повішених на світлині гризунів – червонокнижний сірий хом'ячок. 

 Фото: Михайло Русін

Зі слів біолога, інших тварин визначити складніше.

"Визначати дрібних ссавців по фото дуже не просто. Здається є мінімум 2 види: хтось із пари хатня/курганцева миша (визначаються лише за запахом, який фото, на жаль, не передає), та щось із лісових мишей. Там треба точні заміри", – пояснив він. 

Зазначимо, що сірі хом’яки – гризуни із Червоної книги України. До війни вони охоронялися та оберігалися. 

Ці світлини стають ще одним підтвердженням, що росіяни своїми діями вчиняють екоцид у відношенні до України. 

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про те, що росіяни вкрали з Херсонського зоопарку єнота. 

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