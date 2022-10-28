Як врятувати дику тварину без шкоди для себе? Пояснює WWF Україна

Українські військові, волонтери та працівники екстрених служб рятують не лише людей, а й тварин.

Серед них трапляються і дикі, і червонокнижні, і потенційно небезпечні для людини види, кажуть у Всесвітньому фонді дикої природи (WWF).

"Обстріли та вибухи під час бойових дій руйнують природні екосистеми, ранять, контузять, вбивають та змінюють типову поведінку диких тварин, які їх населяють. Наприклад, дезорієнтовані, голодні та шоковані тварини можуть заходити до населених пунктів.

Кожному необхідно знати, як допомогти пораненій дикій тварині так, аби не нашкодити ні собі, ні їй", – кажуть в організації.

Експерти WWF Україна пояснили, як діяти, якщо ви побачили поранену дику тварину.

Алгоритм дій є однаковим як для безпечних, так і для деокупованих територій та зони бойових дій.

Що робити, якщо бачите поранену дику тварину?

✅ Якщо до вас потрапила поранена дика тварина або вам відомо про її місцеперебування, ви можете сповістити:

органи місцевої влади (обласний департамент екології, Держекоінспекцію), поліцію, ДСНС;

Міндовкілля – через всеукраїнський екологічний чат-бот SaveEcoBot;

зоозахисну організацію UAnimals, яка займається порятунком тварин під час війни.

❌ Не лікуйте поранену тварину самостійно. Ветеринарні процедури можуть здійснювати тільки люди з відповідною фаховою освітою.

❗️ Пам’ятайте, що поранена/контужена тварина через стрес і біль може розцінити ваші спроби допомоги як загрозу. Тварина може повестися агресивно і захищатися.

Як діяти ветеринарам?

Фото: EcoPic /Depositphotos

У WWF Україна також пояснили, як повинен діяти ветеринар чи ветеринарна клініка, якщо на огляд принесли дику (зокрема червонокнижну) тварину.

✅ Відповідно до Закону "Про тваринний світ", травмовану тварину, вилучену з природного середовища необхідно передати в центр порятунку та реабілітації диких тварин.

✅ Якщо тварині необхідно негайно надати допомогу, то ветеринар може це зробити та оформити всі необхідні документи замість реабілітаційного центру.

✅ Потрібно повідомити обласний департамент екології, Дердекоінспекцію, реабілітаційний центр, правоохоронні органи про потенційне порушення.

✅ Ветеринар також повинен провести відповідну реєстрацію тварини, вилученої з природного середовища (згідно з Законом "Про тваринний світ").

Алгоритм дій:

✅ Зафіксувати надходження дикої тварини у прошитому і пронумерованому журналі реєстрації.

✅ Завести картку обліку довільної форми (на кожну тварину).

✅ Зафіксувати у Журналі такі дані:

порядковий номер надходження;

назву виду дикої тварини українською та латинською мовами;

відомості щодо ідентифікації;

обставини надходження;

стан під час надходження;

рекомендації щодо утримання та проходження курсу подальшої реабілітації;

результати надання допомоги.

"Війна – це злочин проти усього живого! А життя – безцінне. Пам’ятайте, що спроби допомогти дикій тварині не повинні загрожувати ані вашій безпеці, ані тим, хто поруч", – наголошують екозахисники.

Нагадаємо, на Рівненщині вперше облікували ліскульку – маленького рудого гризуна з Європейського списку червонокнижних видів тварин.