Український біонічний протез увійшов до рейтингу найкращих розробок року за версією Time

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
16540
14 листопада 2022

Українську розробку – біонічну руку стартапу Esper Bionics – визнали одним з найкращих винаходів року за версією журналу Time. 

Вона прикрасила обкладинку нового випуску журналу.

Протез має 24 датчики, які виявляють і обробляють м’язову активність і мозкові імпульси. Їх обробляє штучний інтелект. Тож обмін інформацією між пристроєм та людським мозком йде через нейрокомпʼютерний інтерфейс. Машинне навчання на платформі Esper дозволяє руці з часом діяти більш "інтуїтивно".

Реклама:

Генеральний директор і співзасновник Esper Bionics Діма Ґазда також є лікарем та інженером. Він вважає, що ринок протезів "дозрів", тому зараз закладається основа для біонічного майбутнього.

 Обкладинка Time

"Найважливішою технологією, розробленою в найближчі 30 років, буде електроніка всередині людського тіла", – каже він.

Нагадаємо, що українські лікарі вперше встановили  біонічний протез українського виробництва десантнику, який втратив руку та ногу під Ізюмом. 

Читайте також: Журналістка і діджейка з України потрапили у престижний рейтинг журналу TIME


Реклама:


Реклама:
 6083
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3614
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3363
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат