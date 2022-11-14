Український біонічний протез увійшов до рейтингу найкращих розробок року за версією Time

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 листопада 2022

Українську розробку – біонічну руку стартапу Esper Bionics – визнали одним з найкращих винаходів року за версією журналу Time. 

Вона прикрасила обкладинку нового випуску журналу.

Протез має 24 датчики, які виявляють і обробляють м’язову активність і мозкові імпульси. Їх обробляє штучний інтелект. Тож обмін інформацією між пристроєм та людським мозком йде через нейрокомпʼютерний інтерфейс. Машинне навчання на платформі Esper дозволяє руці з часом діяти більш "інтуїтивно".

Генеральний директор і співзасновник Esper Bionics Діма Ґазда також є лікарем та інженером. Він вважає, що ринок протезів "дозрів", тому зараз закладається основа для біонічного майбутнього.

 Обкладинка Time

"Найважливішою технологією, розробленою в найближчі 30 років, буде електроніка всередині людського тіла", – каже він.

Нагадаємо, що українські лікарі вперше встановили  біонічний протез українського виробництва десантнику, який втратив руку та ногу під Ізюмом. 

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