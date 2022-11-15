У продаж запустили останню партію браслетів з металу "Азовсталі" – прибуток піде на флот морських дронів

Платформа UNITED24 запустила продаж останнього накладу браслетів з довоєнної партії металу "Азовсталі".
Його виготовили з 17-метрових літер "ВІРЮ В ЗСУ", які стояли біля найбільшого прапора України, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Так ми розділимо віру в ЗСУ поміж тисяч людей в усьому світі", – додав він.
Увесь прибуток від продажу піде на флот морських дронів, які захистять Україну від російських кораблів і їхніх крилатих ракет.
Браслети можна придбати за посиланням. Вони також доступні для купівлі за кордон.
Нагадаємо, раніше 10 тисяч браслетів з останньої партії металу "Азовсталі" розкупили за день.
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